Слабке здоров'я. Принц Чарльз знову замінить Єлизавету II на важливому заході

Спадкоємець британського престолу представлятиме королеву на церемонії відкриття літніх Ігор Співдружностей у Бірмінгемі.

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96-річна королева Великобританії пропустить церемонію відкриття Ігор Співдружності цього літа в Бірмінгемі. За інформацією Daily mail з посиланням на високопосадовців, пов'язаних зі спортивними змаганнями, Її Величність відчуває слабкість, через що вирішила відмовитися від відвідування важливого заходу.

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У липні на церемонії відкриття Ігор замінить її принц Чарльз. Також у заході візьмуть участь інші члени королівської родини. Серед високопоставлених гостей з великою ймовірністю Ігри відвідають герцог та герцогиня Кембриджські разом з дітьми, а також граф та графиня Уессекські та принцеса Анна.

Нагадаємо, королева Великобританії є покровителькою Федерації Ігор Співдружності. За останні 70 років правління вона пропустила лише кілька заходів.

[ + – ] Її Величність вручає естафету британській паралімпійській спортсменці Кадіні Кокс під час XXII Ігор Співдружності в жовтні 2021 року Фото: Getty Images

XXII літні Ігри Співдружності стартують 28 липня. В цей час королева перебуватиме у Шотландії на літніх канікулах. Щоб потрапити на Ігри, їй доведеться їхати до Бірмінгема з Гайлендса. Ймовірно, у Букінгемському палаці таку поїздку вважали надто стомливою для Її Величності. Як повідомляють у виданні, в Палаці не прокоментували плани королеви щодо Ігор Співдружності. Джерела Daily mail повідомили, що візит, як і раніше, записаний у щоденнику Єлизавети II, а рішення про події прийматимуть ближче до того, коли вони відбудуться.

Очікується, що за церемонією на Олександрівському стадіоні спостерігатимуть мільярд людей у всьому світі.

Відомо, що останні місяці через проблеми зі здоров'ям Єлизаветі II довелося скасувати свої візити на кілька заходів, зокрема пов'язаних з її ювілеєм правління. У Букінгемському палаці нездужання королеви описують як "епізодичні проблеми з пересуванням".

Попри те, що частина урочистих заходів з нагоди 70-річчя правління королева вимушено пропустила, вона знайшла в собі сили вийти на балкон Букінгемського палацу у фінальний день свята та подякувати тисячам людей, які розділили з нею важливу подію.

Як раніше писав Фокус, поруч із королевою на балконі були присутні її син, принц Чарльз, онук, принц Вільям, і правнук, принц Джордж. Цей вихід став історичною подією, оскільки королева представила трьох спадкоємців, що символізують майбутнє монархії.