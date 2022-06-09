Целительные дары лета. Диелотог рассказала о пользе и вреде фруктов и ягод

Не все плоды лета одинаково полезны для здоровья.

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Наступил сезон, когда на прилавках магазинов, а у кого-то и в собственном саду, появляется огромное количество ягод и фруктов, которые мы считаем целительными дарами лета и добавляем в ежедневный рацион в обязательном порядке. Но так ли полезны столь богатые витаминами продукты, если учесть индивидуальные особенности каждого организма? Как оказалось, бывают случаи, когда ягоды и фрукты могут навредить здоровью. Об этом рассказывает диетолог Светлана Фус у себя в Facebook.

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По словам эксперта, тем, кто страдает от гастрита с повышенной кислотностью, точно не стоит добавлять в рацион кислые ягоды и фрукты. Дело в том, что эти продукты содержат большое количество органических кислот, которые при попадании в желудок раздражают его стенки, увеличивают секреторную функцию желудка и поджелудочной железы.

"Это их действие может не только усугублять аппетит, но и вызвать болевые ощущения", — рассказала эксперт. Так что лучше воздержаться от вкусных плодов тем, у кого есть проблемы с желудком.

Кроме того, не стоит есть фрукты и ягоды людям, страдающим ожирением и сахарным диабетом.

Помимо прочего, диетолог не рекомендует делать из плодов соки и морсы с добавлением сахара. Ягоды и фрукты после термической обработки содержат меньше витаминов, кроме того такие напитки являются фактором риска подагры.

"Избыток фруктозы может увеличить продукцию мочевой кислоты и способствовать образованию камней в почках", — отметила Светлана Фус.

Лучше ешьте фрукты свежими. А вместо варенья по аналогии с овощами замораживайте их на зиму.

"Контролируйте содержание других источников фруктозы и глюкозы: меда, сухофруктов, кондитерских изделий, чтобы уменьшить риск избыточного количества простых углеводов в рационе", — говорит специалист.

И не нужно забывать о чувстве меры, добавляя в ежедневный рацион фрукты и ягоды.

По словам диетолога, лучше всего есть фрукты и ягоды перед основны приемом пищи. Добавлять в каши, кисломолочные продукты, овощные салаты. Также из фруктов и ягод можно делать соусы к мясу, рыбе и птице.

Сладкие фрукты лучше есть в дневное время, чтобы содержащиеся там сахара (глюкоза, фруктоза) успели утилизироваться, а не откладывались в виде жира.

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