Цілющі дари літа. Дієлотог розповіла про користь та шкоду фруктів та ягід

Не всі плоди літа однаково корисні для здоров'я.

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Настав сезон, коли на прилавках магазинів, а в когось і у власному саду, з'являється величезна кількість ягід та фруктів, які ми вважаємо лікувальними дарами літа та додаємо до щоденного раціону в обов'язковому порядку. Але чи так корисні такі багаті вітамінами продукти, якщо врахувати індивідуальні особливості кожного організму? Як виявилося, бувають випадки, коли ягоди та фрукти можуть нашкодити здоров'ю. Про це розповідає дієтологиня Світлана Фус у себе у Facebook.

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За словами експертки, тим, хто страждає від гастриту з підвищеною кислотністю, точно не варто додавати до раціону кислі ягоди та фрукти. Річ у тому, що ці продукти містять велику кількість органічних кислот, які попадаючи в шлунок, дратують його стінки, збільшують секреторну функцію шлунка та підшлункової залози.

"Ця їхня дія може не тільки посилювати апетит, а й викликати болючі відчуття", — розповіла експертка. Так що краще утриматися від смачних плодів тим, хто має проблеми зі шлунком.

Крім того, не варто їсти фрукти і ягоди людям, які страждають на ожиріння і цукровий діабет.

Крім того, дієтологиня не рекомендує робити з плодів соки та морси з додаванням цукру. Ягоди та фрукти після термічної обробки містять менше вітамінів, а ще такі напої є фактором ризику подагри.

"Надлишок фруктози може збільшити продукцію сечової кислоти та сприяти утворенню каменів у нирках", — зазначила Світлана Фус.

Краще їжте фрукти свіжими. А замість варення за аналогією з овочами заморожуйте їх на зиму.

"Контролюйте вміст інших джерел фруктози та глюкози: меду, сухофруктів, кондитерських виробів, щоб зменшити ризик надмірної кількості простих вуглеводів у раціоні", — каже фахівчиня.

І не треба забувати про почуття міри, додаючи в щоденний раціон фрукти та ягоди.

За словами дієтологині, найкраще їсти фрукти та ягоди перед основним прийомом їжі. Додавати до каш, кисломолочних продуктів, овочевих салатів. Також з фруктів та ягід можна робити соуси до м'яса, риби та птиці.

Солодкі фрукти краще їсти в денний час, щоб цукор (глюкоза, фруктоза), що міститься там, встиг утилізуватися, а не відкладалися у вигляді жиру.

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