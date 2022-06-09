Лохматый и с бородой: Киану Ривз засветился на байке за $85 тысяч

Мотоциклы являются давней страстью актера, который, в отличие от других знаменитостей, не выставляет напоказ свое состояние.

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57-летний американский актер Киану Ривз, которого называют одной из самых дружелюбных знаменитостей по отношению к папарацци, был замечан охотниками за сенсационными снимками на своем кастомном мотоцикле Arch за $85 тысяч в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

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Он был одет в черные штаны и черную спортивную куртку, застегнутую на молнию. Его длинные волосы выглядели вслегка взлохмачеными, а лицо покрывала густая борода. Образ завершали солнцезащитные очки, а также красно-черный шлем в руках знаменитости. К поясу Киану была прикреплена бейсболка в таких же цветах. Увидев, что его фотографируют, актер улыбнулся.

На спину Ривз закинул красно-белый кожаный рюкзак со своими вещами.

Незадолго до того, как папарацци застали Киану в Лос-Анджелесе, он посетил церемонию MOCA Gala вместе со своей возлюбленной Александрой Грант. Это произошло после того, как суперзвезда появился на красной дорожке MOCA Gala в Geffen Contemporary вместе со своей возлюбленной Александрой Грант. Цель мероприятия – сбор средств для Музея современного искусства, единственного в Лос-Анджелесе "основанного художниками" музея, "посвященного коллекционированию и экспонированию современного искусства".

[ + – ] Киану Ривз и Александра Грант Фото: Getty Images

Киану был в классическом черном костюме, который сочетал с белой рубашкой и галстуком в разноцветную полоску, а его возлюбленная надела ярко-красное платье и блестящие балетки.

Совсем недавно Киану был выбран одним из самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time.

Напомним, в 2011 году Ривз вместе с мастером по кастомизации Гардом Холлингером открыл компанию по производству мотоциклов Arch Motorcycles. Байки являются настоящей страстью Киану, и он давно коллекционирует их. Свой первый Kawasaki Enduro он купил еще в 1986 году после съемок в Мюнхене.