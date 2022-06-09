Кудлатий і з бородою: Кіану Рівз засвітився на байку за $85 тисяч

Мотоцикли є давньою пристрастю актора, який, на відміну від інших знаменитостей, не виставляє напоказ свої статки.

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57-річного американського актора Кіану Рівза, якого називають однією з найдружніших знаменитостей щодо папараці, помітили мисливці за сенсаційними знімками на своєму кастомному мотоциклі Arch за $85 тисяч у Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

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Він одягнений у чорні штани та чорну спортивну куртку, застебнуту на блискавку. Його довге волосся виглядало злегка скуйовдженим, а обличчя покривала густа борода. Образ завершували сонцезахисні окуляри, а також червоно-чорний шолом у руках знаменитості. До пояса Кіану прикріплена бейсболка у таких же кольорах. Побачивши, що його фотографують, актор усміхнувся.

На спину Рівз закинув червоно-білий шкіряний рюкзак зі своїми речами.

Незадовго до того, як папараці застали Кіану в Лос-Анджелесі, він відвідав церемонію MOCA Gala разом зі своєю коханою Олександрою Грант. Це сталося після того, як суперзірка з'явилася на червоній доріжці MOCA Gala у Geffen Contemporary разом зі своєю коханою Олександрою Грант. Мета заходу — збір коштів для Музею сучасного мистецтва, єдиного в Лос-Анджелесі "заснованого художниками" музею, "присвяченого колекціонування та експонування сучасного мистецтва".

[ + – ] Кіану Рівз та Олександра Грант Фото: Getty Images

Кіану був у класичному чорному костюмі, який поєднував із білою сорочкою та краваткою у різнокольорову смужку, а його кохана одягла яскраво-червону сукню та блискучі балетки.

Нещодавно Кіану обрали одним з найвпливовіших людей 2022 року за версією журналу Time.

Нагадаємо, у 2011 році Рівз разом із майстром з кастомізації Гардом Холлінгером відкрив компанію з виробництва мотоциклів Arch Motorcycles. Байки є справжньою пристрастю Кіану, і він давно колекціонує їх. Свій перший Kawasaki Enduro він купив ще 1986 року після зйомок у Мюнхені.