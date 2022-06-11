Принц Уильям продает газеты в центре Лондона (фото)

Таким образом, герцог Кембриджский помогает благотворительной организации.

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39-летний принц Уильям давно занимается благотворительностью, как и его покойная мама принцесса Диана, а накануне Кембриджского герцога заметили в одном из районов Лондона, когда он продавал газеты. Об этом пишет BBC.

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Королевский внук в специальной красной форме и бейсболке продавал новые выпуски издания The Big Issue, деньги из которых идут на помощь нуждающимся.

[ + – ] Принц Уильям продает в центре Лондона газеты

Местные жители с радостью встретили прямо на улице представителя монархии и сделали с принцем несколько фото.

"Меня поразило, что мы только что прошли масштабное событие, посвященное юбилею, и через несколько дней он уже поддерживает такую благотворительную организацию, как Big Issue", — делятся своими впечатлениями от встречи с будущим королем Великобритании жители Лондона.

[ + – ] Принц Уильям помогает благотворительной организации

Отметим, что сын принцессы Дианы давно занимается благотворительностью. В 2019 году принц Уильям стал официальным патроном фонда The Passage, который помогает бедным людям.

Напомним, как принц Уильям понял, что хочет жениться именно на Кейт Миддлтон. В 2022 герцогские супруги празднуют 11-ю годовщину жизни в официальном браке.

Также Фокус писал о планах принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон отказаться от королевских титулов, чтобы в корне изменить отношение к современной монархии. Однако королева Елизавета имеет свои планы на внука и его жену. 96-летняя монарх считает, что именно они станут лицом королевского двора, а ее сын принц Чарльз будет только промежуточным вариантом короля.