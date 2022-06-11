Принц Вільям продає в центрі Лондона газети (фото)

Таким чином герцог Кембриджський допомагає благодійній організації.

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39-річний принц Вільям давно займається благодійністю, як і його покійна мама принцеса Діана, а напередодні герцога Кембриджського помітили в одному з районів Лондона, коли він продавав газети. Про це пише BBC.

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Королівський онук у спеціальній червоній формі та бейсболці продавав нові випуски видання The Big Issue, гроші з яких йдуть на допомогу тим, хто цього потребує.

[ + – ] Принц Вільям продає у центрі Лондона газети

Місцеві мешканці з радістю зустріли просто на вулиці представника монархії та робили з принцом фото.

"Мене вразило, що ми щойно пройшли масштабну подію, присвячену ювілею, і через кілька днів він уже підтримує таку благодійну організацію, як Big Issue", — діляться своїми враженнями від зустрічі з майбутнім королем Великобританії мешканці Лондона.

[ + – ] Принц Вільям допомагає благодійній організації

Зазначимо, що син принцеси Діани давно займається благодійністю. У 2019 році принц Вільям став офіційним патроном фонду The Passage, який допомагає бідним людям.

Нагадаємо, як принц Вільям зрозумів, що хоче одружитися саме з Кейт Міддлтон. У 2022 герцогське подружжя святкує 11-ту річницю життя в офіційному шлюбі.

Також Фокус писав плани принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон відмовитися від королівських титулів, аби в корені змінити ставлення до сучасної монархії. Проте королева Єлизавета має свої плани на онука та його дружину. 96-річна монархиня вважає, що саме вони стануть обличчям королівського двору, а її син принц Чарльз буде лише проміжним варіантом короля.