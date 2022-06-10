Проще простого: как легко и быстро приготовить плавленый сыр дома (видео)

Приготовление этого продукта занимает менее часа, а результатами можно наслаждаться до двух недель.

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Плавленый сыр – отличная намазка для бутербродов и как нельзя кстати к завтраку или для быстрого перекуса. Приготовить его можно и в домашних условиях, при этом он совершенно не уступит по вкусу магазинному, а качество буде проверено лично.

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Плавленый сыр

Ингредиенты:

Творог – 500 гр;

Яйцо куриное – 1 шт;

Сода пищевая – 1/2 ч. л;

Соль – 1 ч. л;

Масло сливочное – 100 гр;

Паприка (по желанию и по вкусу).

Для начала отметим, что творог для приготовления плавленого сыра должен быть мягкий и влажный, сухой не подходит, поскольку не позволит получить нужную консистенцию готового продукта. При этом жирность творога особого значения не имеет.

Способ приготовления:

Творог переложить в глубокую посуду, добавить сырое яйцо, соль, пищевую соду и перемешать до однородного состояния. Лучше всего для этого использовать погружной блендер.

В получившуюся массу ввести размягченное до комнатной температуры масло и снова все перемешать так, чтобы не осталось комочков от творога.

В кастрюле, которая шире емкости с творожной массой, вскипятить воду. Затем необходимо уменьшить огонь до минимума и поставить посуду с творожной массой на водяную баню. Постоянно помешивая, довести массу до жидковатой тягучей консистенции. Мешать лучше деревяной лопаткой. Делать это нужно где-то в течение пяти минут, причем довольно быстро.

Как только сыр станет тягучим и начнет отделяться от стенок посуды, убрать емкость с водяной бани. Пока он еще не застыл, в него можно добавить не только паприку, но и сок чеснока, зелень, измельченную ветчину, оливки, вяленые томаты или грибы, то есть те специи и наполнители, которые по вкусу.

Готовый сыр перелить в контейнеры, предварительно смазанные сливочным масло, дать ему остыть и поставить в холодильник, прикрыв крышкой или пищевой пленкой. Держать в холоде его надо минимум 3-4 часа, а лучше ставить на ночь. За это время готовый продукт приобретает всем знакомую консистенцию плавленного сыра – нежную, немного тянущуюся. В холодильнике плавленый сыр, приготовленный дома, хорошо хранится около двух недель.

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