Проще простого: как легко и быстро приготовить плавленый сыр дома (видео)
Приготовление этого продукта занимает менее часа, а результатами можно наслаждаться до двух недель.
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Плавленый сыр – отличная намазка для бутербродов и как нельзя кстати к завтраку или для быстрого перекуса. Приготовить его можно и в домашних условиях, при этом он совершенно не уступит по вкусу магазинному, а качество буде проверено лично.
Плавленый сыр
Ингредиенты:
- Творог – 500 гр;
- Яйцо куриное – 1 шт;
- Сода пищевая – 1/2 ч. л;
- Соль – 1 ч. л;
- Масло сливочное – 100 гр;
- Паприка (по желанию и по вкусу).
Для начала отметим, что творог для приготовления плавленого сыра должен быть мягкий и влажный, сухой не подходит, поскольку не позволит получить нужную консистенцию готового продукта. При этом жирность творога особого значения не имеет.
Способ приготовления:
Творог переложить в глубокую посуду, добавить сырое яйцо, соль, пищевую соду и перемешать до однородного состояния. Лучше всего для этого использовать погружной блендер.
В получившуюся массу ввести размягченное до комнатной температуры масло и снова все перемешать так, чтобы не осталось комочков от творога.
В кастрюле, которая шире емкости с творожной массой, вскипятить воду. Затем необходимо уменьшить огонь до минимума и поставить посуду с творожной массой на водяную баню. Постоянно помешивая, довести массу до жидковатой тягучей консистенции. Мешать лучше деревяной лопаткой. Делать это нужно где-то в течение пяти минут, причем довольно быстро.
Как только сыр станет тягучим и начнет отделяться от стенок посуды, убрать емкость с водяной бани. Пока он еще не застыл, в него можно добавить не только паприку, но и сок чеснока, зелень, измельченную ветчину, оливки, вяленые томаты или грибы, то есть те специи и наполнители, которые по вкусу.
Готовый сыр перелить в контейнеры, предварительно смазанные сливочным масло, дать ему остыть и поставить в холодильник, прикрыв крышкой или пищевой пленкой. Держать в холоде его надо минимум 3-4 часа, а лучше ставить на ночь. За это время готовый продукт приобретает всем знакомую консистенцию плавленного сыра – нежную, немного тянущуюся. В холодильнике плавленый сыр, приготовленный дома, хорошо хранится около двух недель.
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