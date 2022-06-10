Простіше простого: як легко та швидко приготувати плавлений сир вдома (відео)

Приготування цього продукту займає менш ніж годину, а результатами можна насолоджуватися до двох тижнів.

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Плавлений сир — чудова намазка для бутербродів і доречна або сніданку, або для швидкого перекусу. Приготувати його можна і в домашніх умовах, при цьому він не поступиться за смаком магазинному, а якість буде перевірено особисто.

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Плавлений сир

Інгредієнти:

сир (кисломолочний) — 500 г;

яйце куряче — 1 шт;

сода харчова — 1/2 ч. л;

сіль — 1 ч. л;

масло вершкове — 100 г;

паприка (за бажанням та за смаком).

Для початку зазначимо, що сир для приготування плавленого сиру має бути м'яким і вологим, сухим не підходить, оскільки не дозволить отримати потрібну консистенцію готового продукту. При цьому жирність сиру особливого значення не має.

Спосіб приготування:

Сир перекласти в глибокий посуд, додати сире яйце, сіль, харчову соду та перемішати до однорідного стану. Найкраще для цього використовувати занурювальний блендер.

У масу ввести розм'якшене до кімнатної температури масло і знову все перемішати так, щоб не залишилося грудочок від сиру.

У каструлі, яка ширша за ємність із сирною масою, закип'ятити воду. Потім необхідно зменшити вогонь до мінімуму та поставити посуд із сирною масою на водяну баню. Постійно помішуючи, довести масу до рідкої тягучої консистенції. Мішати краще дерев'яною лопаткою. Робити це потрібно десь упродовж п'яти хвилин, причому досить швидко.

Щойно сир стане тягучим і почне відокремлюватися від стін посуду, прибрати ємність з водяної бані. Поки він ще не застиг, до нього можна додати не тільки паприку, але й сік часника, зелень, подрібнену шинку, оливки, в'ялені томати або гриби, тобто ті спеції та наповнювачі, які до смаку.

Готовий сир перелити в контейнери, попередньо змащені вершковим маслом, дати йому охолонути і поставити в холодильник, прикривши кришкою або харчовою плівкою. Тримати в холоді його треба щонайменше 3-4 години, а краще ставити на ніч. За цей час готовий продукт набуває всім знайомої консистенції плавленого сиру — ніжну, що трохи тягнеться. У холодильнику плавлений сир, приготовлений удома, добре зберігається приблизно два тижні.

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