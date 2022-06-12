Под Киевом в разрушенном доме нашли кота, выжившего без воды и еды

Кота по имени Бигги нашли, разбирая завалы разрушенного дома в селе Горенка

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В Киевской области спасатели продолжают разбирать завалы и спасать животных. Так, во время разбора завалов в разрушенной многоэтажке в селе Горенка, спасатели обнаружили кота, который много недель выживал без воды и еды в подвале. Об этом сообщает "Зоопатруль".

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Черного кота назвали Бигги. Он много недель просидел в подвале разрушенного дома в селе Горенка, неподалеку от Бучи. Зооволонтеры признались, что не знают, как животное выжило без воды и еды.

[ + – ] Спасенный в Горенке кот Бигги Фото: ЗооПатруль [ + – ] Разрушенный дом, где в подвале жил кот Бигги Фото: ЗооПатруль

Кота уже показали ветеринарам, которые сообщили, что он здоров, только сильно исхудал, Бигги – около пяти лет. Сейчас волонтеры пытаются найти его хозяев. А если это не удастся – то новую семью.

Напомним, отступая из Киевской области, российские военные оставили после себя разворованные квартиры и разрушенные здания. Так, в городе Бородянка спасли персидскую кошку, которая просидела несколько недель на седьмом этаже многоэтажки. Кошку сняли с развалин с помощью пожарной лестницы.

Волонтеры выходили ее и назвали Шафа. Позже объявились ее хозяева.

Также в Сети рассказали историю кота Макса, породы мейн-кун. Макса выкрали оккупанты из его квартиры в Ирпене. Однако в Беларуси кот сбежал. Его нашли жители города Гомель, связались по телефону, указанному на жетоне кота и передали Макса его хозяевам.

Те рассказали, что не бросали кота, они хотели за ним вернуться, но пока отец семейства вывозил семью в Житомир, намереваясь вернуться, Ирпень уже заняли российские оккупанты.