Під Києвом у зруйнованому будинку знайшли кота, який вижив без води та їжі

Кота, на ім'я Біггі знайшли, розбираючи завали зруйнованого будинку в селі Горенка

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На Київщині рятувальники продовжують розбирати завали та рятувати тварин. Так, під час розбору завалів у зруйнованій багатоповерхівці в селі Горенка, рятувальники виявили кота, який багато тижнів виживав без води та їжі в підвалі. Про це повідомляє "Зоопатруль".

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Чорного кота назвали Біггі. Він багато тижнів просидів у підвалі зруйнованого будинку в селі Горенка, неподалік Бучі. Зооволонтери зізналися, що не знають, як тварина вижила без води та їжі.

[ + – ] Врятований у Горенці кіт Біггі Фото: ЗооПатруль [ + – ] Зруйнований будинок, де у підвалі жив кіт Біггі Фото: ЗооПатруль

Кота вже показали ветеринарам, які повідомили, що він здоровий, тільки сильно схуд, Біггі — близько п'яти років. Наразі волонтери намагаються знайти його господарів. А якщо це не вдасться, то нову сім'ю.

Нагадаємо, відступаючи з Київської області, російські військові залишили по собі розкрадені квартири та зруйновані будівлі. Так, у місті Бородянка врятували перську кішку, яка просиділа кілька тижнів на сьомому поверсі багатоповерхівки. Кішку зняли з руїн за допомогою пожежних сходів.

Волонтери виходили її та назвали Шафа. Пізніше з'явилися її господарі.

Також у мережі розповіли історію кота Макса, породи мейн-кун. Макса викрали окупанти із його квартири в Ірпені. Однак у Білорусі кіт втік. Його знайшли жителі міста Гомель, зв'язалися телефоном, вказаним на жетоні кота та передали Макса його господарям.

Ті розповіли, що не кидали кота, вони хотіли за ним повернутися, але поки батько сімейства вивозив сім'ю до Житомира, маючи на меті повернутися, Ірпінь вже зайняли російські окупанти.