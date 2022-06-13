Принц Чарльз сказал принцессе Диане, что не любит ее, прямо в ночь перед свадьбой

История любви королевского сына и его избранницы закончилась трагически.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Принц Чарльз, сын королевы Великобритании Елизаветы, признался своей невесте принцессе Диане, что не любит ее, прямо в ночь перед свадьбой. Об этом пишет Marie Claire.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Пенни Торнтон, астролог, к которой обращалась Диана, сообщила публике удивительные новости. Она рассказала, что королевский сын за день до свадьбы признался принцессе Диане, что не любит ее.

"Одна из самых потрясающих вещей, которые мне рассказала Диана, было то, что в ночь перед свадьбой Чарльз сказал ей, что не любит ее", — рассказала Торнтон.

[ + – ] Принцесса Диана и принц Чарльз поженились в 1981 году

В частности стало известно, что принц Чарльз женился на Диане Спенсер из-за давления своего отца, принца Филиппа, который сказал сыну либо заключить брак с девушкой, либо отпустить ее.

Свадьба, которая едва не сорвалась в 1981-м, все же состоялась. Однако в 1996 году супруги развелись. А год спустя мама принца Уильяма и принца Гарри погибла в автокатастрофе в столице Франции.

Через несколько лет принц Чарльз вернулся к своей прежней любви, Камилле Паркер-Боулз и заключил с ней брак.

[ + – ] Принцесса Диана на своей свадьбе Фото: Getty Images

Напомним, сын принцессы Дианы и принца Чарльза вместе с супругой повторил легендарный поцелуй своих родителей.

Также Фокус писал о неизвестных фактах о роскошной церемонии женитьбы принца Чарльза и принцессы Дианы в 1981.