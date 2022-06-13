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Принц Чарльз сказал принцессе Диане, что не любит ее, прямо в ночь перед свадьбой

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Фото: Getty Images | Принцесса Диана и принц Чарльз поженились в 1981 году

История любви королевского сына и его избранницы закончилась трагически.

Принц Чарльз, сын королевы Великобритании Елизаветы, признался своей невесте принцессе Диане, что не любит ее, прямо в ночь перед свадьбой. Об этом пишет Marie Claire.

Пенни Торнтон, астролог, к которой обращалась Диана, сообщила публике удивительные новости. Она рассказала, что королевский сын за день до свадьбы признался принцессе Диане, что не любит ее.

"Одна из самых потрясающих вещей, которые мне рассказала Диана, было то, что в ночь перед свадьбой Чарльз сказал ей, что не любит ее", — рассказала Торнтон.

Принцесса Диана и принц Чарльз поженились в 1981 году
Принцесса Диана и принц Чарльз поженились в 1981 году

В частности стало известно, что принц Чарльз женился на Диане Спенсер из-за давления своего отца, принца Филиппа, который сказал сыну либо заключить брак с девушкой, либо отпустить ее.

Свадьба, которая едва не сорвалась в 1981-м, все же состоялась. Однако в 1996 году супруги развелись. А год спустя мама принца Уильяма и принца Гарри погибла в автокатастрофе в столице Франции.

Через несколько лет принц Чарльз вернулся к своей прежней любви, Камилле Паркер-Боулз и заключил с ней брак.

Принцесса Диана на своей свадьбе
Принцесса Диана на своей свадьбе
Фото: Getty Images

Напомним, сын принцессы Дианы и принца Чарльза вместе с супругой повторил легендарный поцелуй своих родителей.

Также Фокус писал о неизвестных фактах о роскошной церемонии женитьбы принца Чарльза и принцессы Дианы в 1981.