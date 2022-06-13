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Принц Чарльз сказав принцесі Діані, що не любить її, прямо у ніч перед весіллям

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Фото: Getty Images | Принцеса Діана та принц Чарльз одружилися у 1981 році

Історія кохання королівського сина та його обраниці закінчилася трагічно.

Принц Чарльз, син королеви Великобританії Єлизавети, зізнався своїй нареченій, принцесі Діані, що не любить її, прямо в ніч перед весіллям. Про це пише Marie Claire.

Пенні Торнтон, астрологиня, до якої зверталася Діана, зробила приголомшливе відкриття. Вона розповіла, що королівський син за день до весілля зізнався принцесі Діані, що не любить її.

"Однією з найбільш приголомшливих речей, які мені розповіла Діана, було те, що в ніч перед весіллям Чарльз сказав їй, що не любить її", — розповіла Торнтон.

Принцеса Діана та принц Чарльз одружилися у 1981 році
Принцеса Діана та принц Чарльз одружилися у 1981 році

Зокрема стало відомо, що принц Чарльз одружився з Діаною Спенсер через тиск свого батька, принца Філіпа, який сказав сину або укласти шлюб з дівчиною, або відпустити її.

Весілля, яке ледве не зірвалося у 1981-му, усе ж відбулося. Проте у 1996 році подружжя розлучилося. А через рік мама принца Вільяма та принца Гаррі загинула в автокатастрофі у столиці Франції. Через кілька років принц Чарльз повернувся до свого колишнього кохання, Камілли Паркер-Боулз і уклав з нею шлюб.

Принцеса Діана на своєму весіллі
Принцеса Діана на своєму весіллі
Фото: Getty Images

Нагадаємо, син принцеси Діани та принца Чарльза разом з дружиною повторив легендарний поцілунок своїх батьків.

Також Фокус писав про невідомі факти про розкішну церемонію одруження принца Чарльза та принцеси Діани у 1981.