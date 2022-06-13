Полнолуние 14 июня. Какие знаки зодиака ждет невероятное везение

Астрологи прогнозируют, что ближайшие две недели после Полнолуния в знаке Стрелец будут удачными для решительных действий.

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14 июня в 14:51 по Киеву произойдет Полнолуние в огненном знаке Стрельца. Астролог Марина Скади прогнозирует, что в этот период многие сумеют пересмотреть свои цели и направления в разных сферах, более соответствующее их стремлениям.

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Стрелец — третий знак стихии огня, связанный с творчеством, интеллектуальным развитием. Его энергия, усиленная полнолунием, поможет ясно увидеть свою жизнь и принять правильное решение. Так как в Полнолуние активизируется интуиция, можно будет решить любую проблему и переориентироваться на более высокую жизненную задачу.

Управителем Полнолуния также выступает планета Юпитер, которое перемещается по знаку Овен. Он характеризует начало, творение, творческий импульс. В этом знаке сильно проявлено желание идти вперед, добиваться целей и вести за собой других людей.

Юпитер — планета счастья. Ее влияние придает уверенности в себе, дает власть над обстоятельствами. Поэтому ближайшие две недели после Полнолуния будут наиболее удачными для решительных, энергичных действия, которые точно приведут к результату. Появятся лучшие условия для творческой реализации, вдохновения и организации людей.

13-15 июня — время зарождения идей, проявления свободы воли, перспектив, выхода из замкнутого круга проблем. Огненные энергия Стрельца очистит пространство от устаревших форм и подготовит фундамент для создания новых.

14 июня Полнолуние даст энергию для реализации планов. В этот период эффективна работа по осознанию своего предназначение. Огненную энергию Стрельца можно использовать для понимания своего потенциала. В этом помогут различные духовные практики. Например, йога или медитации. С их помощью можно установить связь с Вселенной и повернуть фортуну в свою сторону.

По словам астролога, процессы, которые начались в период с Новолуния, 30 мая, в Полнолуние, 14 июня, обретут четкие перспективы, а некоторые дела завершатся с хорошими результатами.

Полнолуние в Стрельце вселяет надежду, веру в добро и мир. Чем шире интересы в июне, тем быстрее появится вкус к жизни.

Вторая половина месяца хорошо подходит для эмиграции. Люди быстрее найдут близких по духу людей, учителей или учеников.

Гороскоп

Главные счастливчики Полнолуния — Стрельцы, Овны и Львы. Им сопутствует удача и везение во второй половине июня. Сформируются подходящие условия и появятся благоприятные предпосылки для преодоления жизненных трудностей. Наступает хорошее время для построения карьеры, обретения популярности, дальних поездок и общения с иностранцами.

Близнецам придется подвести итоги пройденного пути, взвесить все за и против и принять верное решение.

Весы и Водолеи получат возможность расширить диапазон своего влияния. Действуйте уверено, привлекайте внимание людей, усилия приведут к успеху. К концу текущего лунного месяца Весы и Водолеи будут довольны проделанной работой и смогут позволить себе отдых.

Девы и Рыбы столкнутся с препятствиями на пути к успеху. Это связано с переоценкой своих возможностей. Избегайте заблуждений в своих взглядах и поведении и держитесь в стороне от тех, кто склонен к этому.

Тельцы, Раки, Скорпионы и Козероги — что бы не произошло, вы несомненно добьетесь своего. Защищайте свои убеждения и принципы честным путем.

Фокус ранее писал о том, какие знаки зодиака разбогатеют до конца июня.

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