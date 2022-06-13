Повня 14 червня. Кого із знаків зодіаку чекає неймовірне везіння

Астрологи прогнозують, що найближчі два тижні після Повного Місяця у знаку Стрілець будуть вдалими для рішучих дій.

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14 червня о 14:51 за Києвом відбудеться Повня у вогненному знаку Стрільця. Астрологиня Марина Скаді прогнозує, що в цей період багато хто зуміє переглянути свої цілі та напрямки в різних сферах, що більше відповідає їхнім прагненням.

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Стрілець — третій знак стихії вогню, пов'язаний із творчістю, інтелектуальним розвитком. Його енергія, посилена повним місяцем, допоможе ясно побачити своє життя і прийняти правильне рішення. Оскільки в Повні активізується інтуїція, можна буде розв'язувати будь-яку проблему і переорієнтуватися на вище життєве завдання.

Управителем Повного Місяця також виступає планета Юпітер, яке переміщається за знаком Овен. Він характеризує початок, витвір, творчий імпульс. У цьому знаку сильно виявлено бажання йти вперед, досягати цілей та вести за собою інших людей.

Юпітер — планета щастя. Її вплив надає впевненості у собі, дає владу над обставинами. Тому найближчі два тижні після Повні будуть найвдалішими для рішучих, енергійних дій, які точно приведуть до результату. З'являться найкращі умови для творчої реалізації, натхнення та організації людей.

13-15 червня — час зародження ідей, прояви свободи волі, перспектив, виходу із замкненого кола проблем. Вогняна енергія Стрільця очистить простір від застарілих форм та підготує фундамент для створення нових.

14 червня Повний місяць дасть енергію для реалізації планів. У цей час ефективна робота з усвідомлення свого призначення. Вогняну енергію Стрільця можна використовувати для розуміння свого потенціалу. Допоможуть у цьому різні духовні практики. Наприклад, йога чи медитації. З їхньою допомогою можна встановити зв'язок із Всесвітом і повернути фортуну у свій бік.

За словами астролога, процеси, які почалися в період з Молодика, 30 травня, в Повню, 14 червня, знайдуть чіткі перспективи, а деякі справи завершаться з добрими результатами.

Повня в Стрільці вселяє надію, віру в добро та мир. Чим ширші інтереси у червні, тим швидше з'явиться смак до життя.

Друга половина місяця добре підходить для еміграції. Люди швидше знайдуть близьких за духом людей, вчителів чи учнів.

Гороскоп

Головні щасливчики Повного Місяця — Стрільці, Овни та Леви. Їх супроводжує удача та везіння у другій половині червня. Сформуються відповідні умови та з'являться сприятливі передумови подолання життєвих труднощів. Настає гарний час для побудови кар'єри, набуття популярності, далеких поїздок та спілкування з іноземцями.

Близнюкам доведеться підбити підсумки пройденого шляху, зважити всі за і проти і прийняти правильне рішення.

Терези та Водолії матимуть можливість розширити діапазон свого впливу. Дійте впевнено, привертайте увагу людей, зусилля приведуть до успіху. До кінця місячного місяця Терези та Водолії будуть задоволені виконаною роботою і зможуть дозволити собі відпочинок.

Діви та Риби зіткнуться з перешкодами на шляху до успіху. Це пов'язано з переоцінкою своїх можливостей. Уникайте помилок у своїх поглядах і поведінці та тримайтеся осторонь тих, хто схильний до цього.

Тельці, Раки, Скорпіони і Козероги — що б не сталося, ви безсумнівно досягнете свого. Захищайте свої переконання та принципи чесним шляхом.

Фокус раніше писав про те, які знаки зодіаку розбагатіють до кінця червня.

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