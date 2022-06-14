Мадонна отправилась на свидание с новым парнем в свитере за 35 тысяч гривен (фото)

Недавно артистка рассталась со своим молодым возлюбленным после трех лет отношений.

63-летняя американская певица Мадонна отправилась на свидание с новым бойфрендом, фотографом Рикардо Гомесом в довольно ярком и эффектном образе. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в компании своего возлюбленного, ведь пару уже несколько раз "ловили" во время романтических прогулок и свиданий. Мадонна выбрала для выхода в свет короткие ярко-розовые шорты и черный свитер Balenciaga, цена которого составляет £975 (около 35 тысяч гривен).

В качестве аксессуаров к романтическому и эпатажному образу артистка выбрала многочисленные серьги, подвески и черные солнцезащитные очки. Волосы звезды были распущены. И, как уже стало традицией последних луков певицы, завершением аутфита стали колготки в сеточку.

Тем временем спутник Мадонны выбрал для выхода синюю футболку и светлые джинсы. Дополнили его образ массивные серебряные подвески.

[ + – ] Мадонна на свидании с новым бойфрендом

Недавно 63-летняя Мадонна развелась со своим молодым возлюбленным, танцовщиком Ахламаликом Уильямсом. Пара познакомилась во время работы, так как парень работал в коллективе певицы и гастролировал вместе с ней.

[ + – ] Мадонна на свадьбе Бритни Спирс

Напомним, Мадонна продолжает традицию удивлять своих подписчиков откровенными снимками и снялась в эротической фотосессии.

Также Фокус писал о новом эпатажном клипе 63-летней Мадонны, в котором она родила дерево и бабочек.