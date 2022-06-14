Мадонна відправилась на побачення з новим хлопцем у светрі за 35 тисяч гривень (фото)

Нещодавно артистка розлучилася зі своїм молодим коханим після трьох років стосунків.

63-річна американська співачка Мадонна вирушила на побачення з новим бойфрендом, фотографом Рікардо Гомесом у доволі яскравому та ефектному образі. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість прогулялася вулицями Лос-Анджелеса в компанії свого ймовірного коханого, адже пару вже кілька разів "ловили" під час романтичних прогулянок та побачень. Мадонна обрала для виходу у світ короткі яскраво-рожеві шорти та чорний светр Balenciaga, ціна якого становить £975 (близько 35 тисяч гривень).

Як аксесуари до романтичного та епатажного образу артистка обрала численні масивні сережки, підвіски та чорні сонцезахисні окуляри. Волосся зірки було розпущене. І, як уже стало традицією останніх луків співачки, завершенням аутфіту стали колготи у сіточку.

Тим часом супутник Мадонни обрав для виходу синю футболку та світлі джинси. Доповнили його образ масивні срібні підвіски.

[ + – ] Мадонна на побаченні з новим бойфрендом

Нещодавно 63-річна Мадонна розлучилася зі своїм молодим коханим, танцівником Ахламаліком Вільямсом. Пара познайомилася під час роботи, адже хлопець працював у колективі співачки та гастролював разом з нею.

[ + – ] Мадонна на весіллі Брітні Спірс

Нагадаємо, Мадонна продовжує традицію дивувати своїх підписників відвертими знімками та знялася в еротичній фотосесії.

Також Фокус писав про новий епатажний кліп 63-річної Мадонни, у якому вона народила дерево та метеликів.