Мадонна снялась в новой эротической фотосессии (фото)

Певица позировала в байкерской куртке, корсете и коротких шортах, выбирая максимально провокационные позы.

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63-летняя певица Мадонна — королева эпатажа. Она постоянно публикует "горячие" фотографии, позируя в откровенных аутфитах. На этот раз Мадонна сделала несколько провокационных снимков в байкерской куртке, корсете и коротких шортах. Дерзкий образ певицы завершают рокерские колготки в сетку, массивные цепи, серьги-кресты и узкие солнцезащитные очки.

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При этом отметим, что не всем поклонникам нравится излишняя откровенность Мадонны. Ранее певицу уже критиковали за откровенную фотосессию в кровати. На снимках звезда позировала полуобнаженной, а на некоторых фото можно было увидеть грудь. Из-за критики Мадонна удалила некоторые фото.

Несмотря на дерзкий образ, знаменитость продолжает активно пользоваться фотошопом, пытаясь скрыть свой возраст. Мадонна использует разные маски, чтобы выглядеть на десятки лет моложе. Фанаты много раз критиковали певицу за ее одержимость фоторедакторами, которые превращают ее в 16-ти летнего подростка, напоминая знаменитости, что в тренде давно естественность и что многие звезды фотографируются даже без косметики, не говоря уже об использовании фоторедакторов. Однако Мадонна не может остановиться, несмотря на комичность происходящего.

Как писал ранее Фокус, недавно Мадонна попала в объектив папарацци — на фото знаменитость, наконец-то, выглядела на свой возраст. У певицы был очень ухоженный вид, а грамотный макияж скрывал мелкие морщины.