Джессика Честейн продемонстрировала нежнейшее платье для красных дорожек (фото)

Знаменитость получила "Оскар" в 2022.

45-летняя американская актриса театра и кино Джессика Честейн продемонстрировала идеальное платье для красных дорожек. Об этом пишет Yahoo.

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Оскароносная знаменитость посетила 75-ю премию Tony Awards в Нью-Йорке. На мероприятие Честейн пришла в шелковом нежно-розовом платье Gucci с элегантным шлейфом и открытыми плечами. В качестве аксессуаров актриса выбрала долгие серьги.

Золотистые волосы Джессики спадали легкими локонами, а украшением вечернего аутфита стал макияж с акцентом на алые губы.

[ + – ] Джессика Честейн в Нью-Йорке

45-летняя Джессика Честейн получила "Оскар" в 2022 как лучшая актриса за роль в картине "Глаза Темми Фэй" о паре телеведущих с 1980-х. Они вели на американском телевидении в то время христианскую передачу, а затем создали мощную финансовую империю, которая позже распалась.

[ + – ] Джессика Честейн в Нью-Йорке

Напомним, американская супермодель Белла Хадид продемонстрировала роскошное белоснежное платье Gucci для красных дорожек.

Также Фокус писал о не менее привлекательном образе актрисы Зендаи для официальных вечерних мероприятий. Звезда сериала "Эйфория" посетила вечер журнала Time.