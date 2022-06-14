Джессіка Честейн продемонструвала найніжнішу сукню для червоних доріжок (фото)

Знаменитість отримала "Оскар" у 2022.

45-річна американська акторка театру та кіно Джессіка Честейн продемонструвала ідеальну сукню для червоних доріжок. Про це пише Yahoo.

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Оскароносна знаменитість відвідала 75-ту премію Tony Awards у Нью-Йорку. На захід Честейн прийшла у шовковій ніжно-рожевій сукні Gucci з елегантним шлейфом та відкритими плечима. Як аксесуари акторка обрала ніжні сережки.

Золотисте волосся Джессіки спадало легкими локонами, а прикрасою вечірнього аутфіту став макіяж з акцентом на яскраво-червоні губи.

[ + – ] Джессіка Честейн у Нью-Йорку

45-річна Джессіка Честейн отримала "Оскар" у 2022 як найкраща акторка за роль у картині "Очі Теммі Фей" про пару телеведучих з 1980-х. Вони вели на американському телебаченні в той час християнську передачу, а згодом створили потужну фінансову імперію, яка пізніше розпалася.

[ + – ] Джессіка Честейн у Нью-Йорку

Нагадаємо, американська супермодель Белла Хадід продемонструвала розкішну білосніжну сукню Gucci для червоних доріжок.

Також Фокус писав про не менш привабливий образ акторки Зендеї для офіційних вечірніх заходів. Зірка серіалу "Ейфорія" відвідала вечір журналу Time.