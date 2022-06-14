Хейли Бибер показала, как она выглядит без фильтров и макияжа (фото)

Знаменитость пропагандирует естественную красоту и объявила 2022 годом глазированной кожи.

25-летняя американская модель Хейли Бибер показала себя без макияжа и фильтров. Снимком дочь актера Стивена Болдвина поделилась в Instagram -сторис.

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Перед своими 45 миллионами подписчиков Хейли предстала совершенно без макияжа и фильтров. Она держит волосы рукой, а на лице жены Джастина Бибера практически нет высыпаний и покраснений. Ее кожа свежая и сияющая.

[ + – ] Хейли Бибер показала себя без макияжа и фильтров

Таким образом 25-летняя знаменитость рекламирует новую линейку своего косметического бренда, релиз которой планируется 15 июня 2022. Хейли в последнее время часто делится снимками, на которых демонстрирует свою естественную красоту без макияжа и фильтров, к которым привыкли пользователи Сети.

"Росяная, вкусная кожа уже почти здесь. Увидимся через неделю ✨ 15 июня", — отмечала ранее Бибер, которая считается одной из самых высокооплачиваемых моделей современности.

[ + – ] Косметическая линейка Хейли Бибер

Напомним, Хейли Бибер продемонстрировала самый трендовый вариант покрытия ногтей на лето 2022. В этом маникюре также преобладают естественность и нюдовые оттенки.

Также Фокус писал о неприятностях в семье Биберов. У мужа Хейли, канадского певца Джастина Бибера парализовало часть лица из-за тяжелой болезни. Он вынужден переносить свои концерты.