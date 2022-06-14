Гейлі Бібер показала, як виглядає без фільтрів та макіяжу (фото)
Знаменитість пропагує природну красу та оголосила 2022-й роком глазурованої шкіри.
25-річна американська модель Гейлі Бібер показала себе без макіяжу та фільтрів. Знімком донька актора Стівена Болдвіна поділилася в Instagram-сторіс.
Перед своїми 45 мільйонами підписників Гейлі постала абсолютно без макіяжу та фільтрів. Вона тримає своє волосся рукою, а на обличчі дружини Джастіна Бібера практично немає висипань та почервонінь. Її шкіра свіжа та сяє.
Таким чином 25-річна знаменитість рекламує нову лінійку свого косметичного бренду, реліз якої планується 15 червня 2022. То ж Гейлі останнім часом часто ділиться знімками, на яких демонструє свою природну красу без макіяжу та фільтрів, до яких звикли користувачі мережі.
"Росяна, смачна шкіра вже майже тут. Побачимося за тиждень ✨ 15 червня", — зазначала раніше Бібер, яка наразі вважається однією з найбільш високооплачуваних моделей.
Нагадаємо, Гейлі Бібер продемонструвала найтрендовіший варіант покриття нігтів на літо 2022. У цьому манікюрі також переважає природність та нюдові відтінки.
Також Фокус писав про неприємності у родині Біберів. У чоловіка Гейлі, канадського співака Джастіна Бібера паралізувало частину обличчя через важку хворобу. Він змушений переносити свої концерти.