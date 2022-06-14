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Гейлі Бібер показала, як виглядає без фільтрів та макіяжу (фото)

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Фото: Instagram haileybieber | Гейлі Бібер

Знаменитість пропагує природну красу та оголосила 2022-й роком глазурованої шкіри.

25-річна американська модель Гейлі Бібер показала себе без макіяжу та фільтрів. Знімком донька актора Стівена Болдвіна поділилася в Instagram-сторіс.

Перед своїми 45 мільйонами підписників Гейлі постала абсолютно без макіяжу та фільтрів. Вона тримає своє волосся рукою, а на обличчі дружини Джастіна Бібера практично немає висипань та почервонінь. Її шкіра свіжа та сяє.

Гейлі Бібер показала себе без макіяжу та фільтрів
Гейлі Бібер показала себе без макіяжу та фільтрів

Таким чином 25-річна знаменитість рекламує нову лінійку свого косметичного бренду, реліз якої планується 15 червня 2022. То ж Гейлі останнім часом часто ділиться знімками, на яких демонструє свою природну красу без макіяжу та фільтрів, до яких звикли користувачі мережі.

"Росяна, смачна шкіра вже майже тут. Побачимося за тиждень ✨ 15 червня", — зазначала раніше Бібер, яка наразі вважається однією з найбільш високооплачуваних моделей.

Косметична лінійка Гейлі Бібер

Нагадаємо, Гейлі Бібер продемонструвала найтрендовіший варіант покриття нігтів на літо 2022. У цьому манікюрі також переважає природність та нюдові відтінки.

Також Фокус писав про неприємності у родині Біберів. У чоловіка Гейлі, канадського співака Джастіна Бібера паралізувало частину обличчя через важку хворобу. Він змушений переносити свої концерти.