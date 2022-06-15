Свадебный сезон. 5 элегантных нарядов для матери невесты
Лето — сезон свадеб, а значит самое время подумать, какой наряд подойдет для такого важного мероприятия, если вы — мама невесты или жениха.
Для любой матери свадьба ее детей — очень ответственное и эмоциональное событие. К нему тщательно готовятся, подбирая каждую деталь. Особое внимание уделяют свадебному образу. Важно выглядеть стильно и заметно, но при этом не затмить невесту. Есть несколько простых правил, на которые можно ориентироваться при выборе наряда. Об этом пишет свадебный портал Yes.
Первое, на что стоит обратить внимание — стилистика свадьбы. Выбирайте наряд в соответствии с цветовой гаммой, на которую будут ориентироваться гости мероприятия. Также поинтересуйтесь у невесты, в каких нарядах будут ее подружки. Лучше, чтобы ваше платье отличалась по цвету и фасону.
Учитывайте то, где будет проходить торжества. Если жених с невестой планируют свадьбу в ресторане — это один вариант одежды, а если в загородном коттедже — другой.
Свободный силуэт
В день свадьбы у мамы жениха или невесты достаточно обязанностей. Придется много фотографироваться и общаться с гостями. Слишком приталенный наряд будет сковывать движения, поэтому стилисты рекомендуют присмотреться к платью свободного силуэта. А чтобы подчеркнуть фигуру, выбирайте модель с поясом. Также стилисты отмечают, что если руки ваша проблемная зона, выбирайте платья с рукавом или болеро.
Длина ниже колен
Негласное правило этикета говорит о том, что на свадебную вечеринку маме невесты или жениха лучше отказаться от провокационного мини, даже если вы очень молодая женщина, в пользу элегантного и торжественного платья длиной ниже колен.
Роскошно выглядят также варианты длины в пол, особенно из дорогого струящегося материала с минимальным декором. Но в этом случае стоит учитывать ваш рост. Слишком длинное платье визуально его уменьшит. Ситуацию можно исправить каблуками, однако не забывайте, что с платьем макси это может доставить определенные неудобства.
Избегайте темным цветов
Свадьба — это яркое, торжественное, светлое событие. Выбирайте для такого мероприятия темные тона только в том случае, если они вписываются в стилистику праздника. Например, все гости должны быть в черном, и только молодожены — в белом. Во всех остальных случаях отдавайте предпочтение светлой цветовой гамме. Присмотритесь к пастельным цветам: небесно-голубому, пудровому. А если предпочитаете смелые варианты, которые согласовали с невестой — выбирайте модель в ярких трендовых тонах.
Золотой или шампань
Это один из наиболее выигрышных оттенков для свадебного наряда мамы жениха или невесты. Вы будете гармонично смотреться на фотографиях рядом с молодоженами и точно не затмите невесту. В то же время, золото и шампань выглядят дорого, а значит вы будете смотреться стильно, что придаст вам уверенности в такой волнительный день.
Брючный костюм
Платье считается классическим нарядом для мамы невесты. Однако в качестве альтернативы всегда можно выбрать костюм. Главное, чтобы этот наряд подчеркивал вашу индивидуальность и не создавал неудобств в такой важный день.
Фокус ранее писал о том, какие наряды выбирают невесты для свадебной церемонии во время войны.