Свадебный сезон. 5 элегантных нарядов для матери невесты

Лето — сезон свадеб, а значит самое время подумать, какой наряд подойдет для такого важного мероприятия, если вы — мама невесты или жениха.

Для любой матери свадьба ее детей — очень ответственное и эмоциональное событие. К нему тщательно готовятся, подбирая каждую деталь. Особое внимание уделяют свадебному образу. Важно выглядеть стильно и заметно, но при этом не затмить невесту. Есть несколько простых правил, на которые можно ориентироваться при выборе наряда. Об этом пишет свадебный портал Yes.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Первое, на что стоит обратить внимание — стилистика свадьбы. Выбирайте наряд в соответствии с цветовой гаммой, на которую будут ориентироваться гости мероприятия. Также поинтересуйтесь у невесты, в каких нарядах будут ее подружки. Лучше, чтобы ваше платье отличалась по цвету и фасону.

Учитывайте то, где будет проходить торжества. Если жених с невестой планируют свадьбу в ресторане — это один вариант одежды, а если в загородном коттедже — другой.

Свободный силуэт

В день свадьбы у мамы жениха или невесты достаточно обязанностей. Придется много фотографироваться и общаться с гостями. Слишком приталенный наряд будет сковывать движения, поэтому стилисты рекомендуют присмотреться к платью свободного силуэта. А чтобы подчеркнуть фигуру, выбирайте модель с поясом. Также стилисты отмечают, что если руки ваша проблемная зона, выбирайте платья с рукавом или болеро.

Длина ниже колен

Негласное правило этикета говорит о том, что на свадебную вечеринку маме невесты или жениха лучше отказаться от провокационного мини, даже если вы очень молодая женщина, в пользу элегантного и торжественного платья длиной ниже колен.

Роскошно выглядят также варианты длины в пол, особенно из дорогого струящегося материала с минимальным декором. Но в этом случае стоит учитывать ваш рост. Слишком длинное платье визуально его уменьшит. Ситуацию можно исправить каблуками, однако не забывайте, что с платьем макси это может доставить определенные неудобства.

Избегайте темным цветов

Свадьба — это яркое, торжественное, светлое событие. Выбирайте для такого мероприятия темные тона только в том случае, если они вписываются в стилистику праздника. Например, все гости должны быть в черном, и только молодожены — в белом. Во всех остальных случаях отдавайте предпочтение светлой цветовой гамме. Присмотритесь к пастельным цветам: небесно-голубому, пудровому. А если предпочитаете смелые варианты, которые согласовали с невестой — выбирайте модель в ярких трендовых тонах.

Золотой или шампань

Это один из наиболее выигрышных оттенков для свадебного наряда мамы жениха или невесты. Вы будете гармонично смотреться на фотографиях рядом с молодоженами и точно не затмите невесту. В то же время, золото и шампань выглядят дорого, а значит вы будете смотреться стильно, что придаст вам уверенности в такой волнительный день.

Брючный костюм

Платье считается классическим нарядом для мамы невесты. Однако в качестве альтернативы всегда можно выбрать костюм. Главное, чтобы этот наряд подчеркивал вашу индивидуальность и не создавал неудобств в такой важный день.

Фокус ранее писал о том, какие наряды выбирают невесты для свадебной церемонии во время войны.