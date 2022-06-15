Весільний сезон. 5 елегантних нарядів для матері нареченої

Літо — сезон весіль, а значить саме час подумати, яке вбрання підійде для такого важливого заходу, якщо ви — мама нареченої чи нареченого.

Для будь-якої матері весілля її дітей — дуже відповідальна й емоційна подія. До нього старанно готуються, підбираючи кожну деталь. Особливу увагу приділяють весільному образу. Важливо виглядати стильно та помітно, але водночас не затьмарити наречену. Є кілька простих правил, куди можна орієнтуватися під час виборів вбрання. Про це пише весільний портал Yes.

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Перше, на що варто звернути увагу — стилістика весілля. Обирайте вбрання відповідно до колірної гами, на яку орієнтуватимуться гості заходу. Також поцікавтеся у нареченої, в якому вбранні будуть її подружки. Краще, щоб ваша сукня відрізнялася за кольором і фасоном.

Враховуйте те, де відбуватиметься урочистості. Якщо наречений з нареченою планують весілля у ресторані — це один варіант одягу, а якщо у заміському котеджі — інший.

Вільний силует

У день весілля у мами нареченого чи нареченої достатньо обов'язків. Доведеться багато фотографуватися та спілкуватися з гостями. Занадто приталене вбрання сковуватиме рухи, тому стилісти рекомендують придивитися до сукні вільного силуету. А щоб підкреслити фігуру, вибирайте модель із поясом. Також стилісти зазначають, що якщо руки ваша проблемна зона, вибирайте сукні з рукавом або болеро.

Довжина нижче колін

Негласне правило етикету говорить про те, що на весільну вечірку мамі нареченої чи нареченого краще відмовитися від провокаційного міні, навіть якщо ви дуже молода жінка, на користь елегантної та урочистої сукні довжиною нижче колін.

Розкішно виглядають також варіанти довжини в підлогу, особливо з дорогого матеріалу з мінімальним декором. Але в цьому випадку варто враховувати ваш зріст. Занадто довга сукня візуально його зменшить. Ситуацію можна виправити підборами, проте не забувайте, що із сукнею максі це може завдати певних незручностей.

Уникайте темних кольорів

Весілля — це яскрава, урочиста, світла подія. Вибирайте для такого заходу темні тони лише у тому випадку, якщо вони вписуються у стилістику свята. Наприклад, усі гості мають бути у чорному, і лише молодята — у білому. У всіх інших випадках віддавайте перевагу світлій колірній гамі. Придивіться до пастельних кольорів: небесно-блакитного, пудрового. А якщо віддаєте перевагу сміливим варіантам, які узгодили з нареченою — обирайте модель в яскравих трендових тонах.

Золотий або шампань

Це один із найбільш виграшних відтінків для весільного вбрання мами нареченого або нареченої. Ви гармонійно виглядатимете на фотографіях поруч із молодятами і точно не затьмарите наречену. У той же час, золото і шампань виглядають дорого, а значить ви виглядатимете стильно, що додасть вам впевненості в такий зворушливий день.

Брючний костюм

Сукня вважається класичним вбранням для мами нареченої. Однак як альтернативу завжди можна вибрати костюм. Головне, щоб це вбрання підкреслювало вашу індивідуальність і не створювало незручностей у такий важливий день.

Фокус раніше писав про те, яке вбрання обирають нареченої для весільної церемонії під час війни.