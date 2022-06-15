Анджелина Джоли в полупрозрачном топе посетила съемки своего фильма (фото)

Актриса и режиссер занимается съемкой фильма с участием Сальмы Хайек

Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила съемочную площадку своего фильма в Италии в белом полупрозрачном длинном топе и брюках. Об этом пишет Daily Mail.

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Американская знаменитость появилась на площадке в белом полупрозрачном длинном топе на широких бретелях, брюках в тон и светлой шляпе с черной лентой. На лице бывшей жены Брэда Питта была темная защитная маска – главный аксессуар последних двух лет.

[ + – ] Анджелина Джоли на съемках своего фильма в Италии

47-летняя Анджелина Джоли занимается созданием фильма "Без крови" по книге Алессандро Барикко, в котором актриса выступает в роли режиссера. В центре истории девочка Нина, пережившая убийство брата и отца и долгое время не могшая вернуться к нормальной жизни. Однако это не единственный проект, в котором Джоли станет режиссером или продюсером. Ожидается еще несколько картин.

Напомним, Анджелина Джоли в начале мая 2022 посетила несколько украинских городов и после этого носит на руке кольцо с картой Украины.

Также Фокус писал о новом скандале между бывшими супругами Джоли-Питт. Как оказалось, актриса специально продала часть их общей винодельни, чтобы нанести экс-мужу еще большие страдания.