Анджеліна Джолі у напівпрозорому топі відвідала зйомки свого фільму (фото)

Акторка та режисерка займається зйомкою фільму з участю Сальми Хаєк.

Голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала знімальний майданчик свого фільму в Італії в білому напівпрозорому довгому топі та штанах. Про це пише Daily Mail.

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Американська знаменитість з'явилася на майданчику в білому напівпрозорому довгому топі на широких бретелях, штанах у тон та світлому капелюсі з чорною стрічкою. На обличчі колишньої дружини Бреда Пітта була темна захисна маска — головний аксесуар останніх двох років.

[ + – ] Анджеліна Джолі на зйомках свого фільму в Італії

47-річна Анджеліна Джолі наразі займається створенням фільму "Без крові" за книгою Алессандро Барікко, у якому акторка виступає в ролі режисера. У центрі історії дівчинка Ніна, яка пережила вбивство брата та батька і довгий час не могла повернутися до нормального життя. Проте це не єдиний проєкт, у якому Джолі стане режисером чи продюсером. Очікуються ще кілька картин.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі на початку травня 2022 відвідала кілька українських міст і після цього носить на руці каблучку з картою України.

Також Фокус писав новий скандал між колишнім подружжям Джолі-Пітт. Як виявилося, акторка спеціально продала частину їхньої спільної виноробні, аби завдати ексчоловікові ще більших страждань.