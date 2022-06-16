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Хейли Бибер вышла в свет в пиджаке на голое тело (фото)

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Фото: haileybieber | Хейли Бибер

Жена Джастина Бибера умеет подобрать стильные луки и эпатировать публику.

Американская модель и дочь актера Стивена Болдвина Хейли Бибер вышла в свет в одном пиджаке на голое тело. Об этом пишет Daily Mail.

Жену Джастина Бибера заметили на улицах Нью-Йорка в довольно откровенном аутфите. Знаменитость вышла на публику в образе от YSL. На 25-летней модели был только клетчатый пиджак с акцентными пуговицами и глубоким декольте, который Хейли надела на голое тело, чем подчеркнула свои стройные ноги.

В качестве аксессуаров к эпатажному образу Бибер выбрала черные солнцезащитные очки и массивные золотые браслеты Tiffany&Co. Волосы американская звезда распустила. А на ногах звезды подиумов были черные босоножки на невероятно высокой платформе.

Хейли Бибер в Нью-Йорке

Напомним, 25-летняя Хейли Бибер в рамках рекламной кампании по продвижению своего косметического бренда показала, как выглядит без фильтров и макияжа.

Также Фокус писал о других не менее интересных летних образах Хейли Бибер. Не эпатажем единственным: модель продемонстрировала комфортный и стильный образ для жарких летних дней или занятий спортом.