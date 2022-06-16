Хейли Бибер вышла в свет в пиджаке на голое тело (фото)

Жена Джастина Бибера умеет подобрать стильные луки и эпатировать публику.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Американская модель и дочь актера Стивена Болдвина Хейли Бибер вышла в свет в одном пиджаке на голое тело. Об этом пишет Daily Mail.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Жену Джастина Бибера заметили на улицах Нью-Йорка в довольно откровенном аутфите. Знаменитость вышла на публику в образе от YSL. На 25-летней модели был только клетчатый пиджак с акцентными пуговицами и глубоким декольте, который Хейли надела на голое тело, чем подчеркнула свои стройные ноги.

В качестве аксессуаров к эпатажному образу Бибер выбрала черные солнцезащитные очки и массивные золотые браслеты Tiffany&Co. Волосы американская звезда распустила. А на ногах звезды подиумов были черные босоножки на невероятно высокой платформе.

[ + – ] Хейли Бибер в Нью-Йорке

Напомним, 25-летняя Хейли Бибер в рамках рекламной кампании по продвижению своего косметического бренда показала, как выглядит без фильтров и макияжа.

Также Фокус писал о других не менее интересных летних образах Хейли Бибер. Не эпатажем единственным: модель продемонстрировала комфортный и стильный образ для жарких летних дней или занятий спортом.