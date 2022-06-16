Гейлі Бібер вийшла у світ в піджаку на голе тіло (фото)

Дружина Джастіна Бібера вміє підібрати стильні луки та епатувати публіку.

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Американська модель та донька актора Стівена Болдвіна Гейлі Бібер вийшла у світ в одному лише піджаку на голе тіло. Про це пише Daily Mail.

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Дружину Джастіна Бібера помітили на вулицях Нью-Йорка у доволі відвертому аутфіті. Знаменитість вийшла на публіку в образі від YSL. На 25-річній моделі був лише клітчастий піджак з акцентними ґудзиками та глибоким декольте, який Гейлі надягнула на голе тіло, чим підкреслила свої стрункі ноги.

Як аксесуари до свого епатажного образу Бібер обрала чорні сонцезахисні окуляри та масивні золоті браслети Tiffany&Co. Волосся американська зірка розпустила. А на ногах зірки подіумів були чорні босоніжки на неймовірно високій платформі.

[ + – ] Гейлі Бібер у Нью-Йорку

Нагадаємо, 25-річна Гейлі Бібер у межах рекламної кампанії з просування свого косметичного бренду показала, як виглядає без фільтрів та макіяжу.

Також Фокус писав про інші, не менш цікаві, літні образи Гейлі Бібер. Не епатажем єдиним: модель продемонструвала комфортний та стильний образ для спекотних літніх днів чи занять спортом.