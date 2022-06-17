Очередная попытка. Эмбер Херд продолжает утверждать, что Джонни Депп избивал ее

Также актриса призналась, что по-прежнему любит бывшего мужа.

Грандиозное судебное разбирательство между 59-летним Джонни Деппом и его бывшей супругой, 36-летней Эмбер Херд, завершилось несколько недель назад. Однако униженная актриса, которую суд обязан выплатить бывшему мужу денежную компенсацию по делу о клевете, не собирается сдаваться. Она решила — раз уж закон не на ее стороне, следует обратиться к журналистам.

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По мнению Эмбер, на руках у нее железные доказательства того, что Джонни избивал ее, когда они были в браке. Речь о заметках психотерапевта, к которому обращалась бывшая супруга звезды "Пиратов Карибского моря", будучи замужем. Об этом пишет Daily mail.

Ранее папка, в которой хранятся записи врача Эмбер, якобы доказывающие то, что Депп "ударил Эмбер, и угрожал ее убить", в суде отклонили, назвав слухами. Но звезду "Аквамена" так просто не остановить. На днях она дала интервью американскому телеканалу NBC, где рассекретила содержимое заметок.

"Есть целая папка с многолетними заметками, датируемыми 2011 годом, с самого начала моих отношений, кторые были сделаны моим врачом, которому я сообщала о насилии. Эти записи представляют годы, годы объяснений происходящего в реальном времени", — сказала Херд в интервью.

По словам телеведущих, беседовавших с актрисой, в заметках есть описания эпизодов насилия, начиная с января 2012 года, когда Херд сказала своему терапевту, что Депп "ударил ее и бросил на пол".

Через восемь месяцев после этого он "разорвал ее ночную рубашку, бросил ее на кровать", а затем в 2013 году "бросил ее к стене и угрожал убить", говорится в заметках.

Во время интервью Херд также призналась, что "все еще любит" Деппа, несмотря на то, что обвиняла его в физическое насилие во время их отношений.

"Я люблю его. Я любила его всем сердцем и старалась изо всех сил, чтобы наладить глубоко разорванные отношения. И я не смогла. У меня нет никаких плохих чувств или злости по отношению к нему", — заявила Херд.

Ранее Фокус рассказывал, что Эмбер Херд проиграла Джонни Деппу в суде. Присяжные постановили, что актриса оклеветала своего бывшего мужа, опубликовав в Washington Post статью о том, что она пережила сексуальное насилие. Суд обязал Эмбер выплатить Деппу 10 миллионов долларов в качестве компенсации за ущерб и 5 миллионов долларов в качестве штрафных санкций. Позже адвокаты звезды "Пиратов Карибского моря" сообщили, что Депп не будет настаивать на выплате компенсации от бывшей жены.