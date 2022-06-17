Ще одна спроба. Ембер Герд продовжує стверджувати, що Джонні Депп бив її

Також акторка зізналася, що, як і раніше, любить колишнього чоловіка.

Грандіозний судовий розгляд між 59-річним Джонні Деппом і його колишньою дружиною, 36-річною Ембер Герд, завершився кілька тижнів тому. Проте принижена акторка, яку суд зобов'язаний виплатити колишньому чоловікові грошову компенсацію у справі про наклеп, не має наміру здаватися. Вона вирішила — якщо закон не на її боці, варто звернутися до журналістів.

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На думку Ембер, на руках у неї залізні докази того, що Джонні бив її, коли вони були в шлюбі. Йдеться про замітки психотерапевта, якого зверталася колишня дружина зірки "Піратів Карибського моря", будучи одружена. Про це пише Daily mail.

Раніше папка, в якій зберігаються записи лікаря Ембер, які нібито доводять те, що Депп "вдарив Ембер і погрожував її вбити", у суді відхилили, назвавши чутками. Але зірку "Аквамена" так просто не зупинити. Днями вона дала інтерв'ю американському телеканалу NBC, де розсекретила вміст нотаток.

"Є ціла папка з багаторічними нотатками, що датуються 2011 роком, від самого початку моїх стосунків, які були зроблені моїм лікарем, якому я повідомляла про насильство. Ці записи представляють роки, роки пояснень того, що відбувається в реальному часі", — сказала Герд в інтерв'ю.

За словами телеведучих, які розмовляли з акторкою, у нотатках є опис епізодів насильства, починаючи із січня 2012 року, коли Герд сказала своєму терапевту, що Депп "вдарив її і кинув на підлогу".

Через вісім місяців після цього він "розірвав її нічну сорочку, кинув її на ліжко", а потім у 2013 році "кинув її до стіни та погрожував убити", йдеться у замітках.

Під час інтерв'ю Герд також зізналася, що "все ще любить" Деппа, незважаючи на те, що звинувачувала його у фізичному насильстві під час їхніх стосунків.

"Я люблю його. Я любила його всім серцем і намагалася щосили, щоб налагодити глибоко розірвані стосунки. І я не змогла. У мене немає жодних поганих почуттів або злості щодо нього", — заявила Герд.

Раніше Фокус розповідав, що Ембер Герд програла Джонні Деппу в суді. Присяжні ухвалили, що акторка обмовила свого колишнього чоловіка, опублікувавши у Washington Post статтю про те, що вона пережила сексуальне насильство. Суд зобов'язав Ембер виплатити Деппу 10 мільйонів доларів як компенсацію за збитки та 5 мільйонів доларів як штрафні санкції. Пізніше адвокати зірки "Піратів Карибського моря" повідомили, що Депп не наполягатиме на виплаті компенсації від колишньої дружини.