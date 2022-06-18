Хейли Бибер продемонстрировала идеальное вечернее платье (фото)
Знаменитость продолжает удивлять своими стильными и элегантными образами.
25-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальное вечернее платье. Снимками в новом образе дочь актера Стивена Болдвина поделилась на своей Instagram-странице.
Звезда подиумов посетила ток-шоу Good Morning America в рамках продвижения своего нового бренда уходовой косметики Rhode. На публику жена Джастина Бибера вышла в невероятно эффектном вечернем образе. 25-летняя модель примерила облегающее бледно-розовое платье с вырезами, что идеально подчеркнуло фигуру Хейли.
Волосы знаменитости были распущены, а на лице пропагандистки здоровой кожи и естественной красоты был легкий вечерний макияж.
"Последние 24 часа были одними из самых безумных в моей жизни, но и самым насыщенным удивительным опытом. Спасибо моей замечательной команде @rhode… без вас я не могла бы этого сделать", — подписала карусель фото бизнесвумен.
Напомним, 25-летняя Хейли Бибер вышла в свет в одном пиджаке на голое тело.
Также Фокус писал о проблемах в семье Хейли Бибер. Ее муж, известный канадский музыкант Джастин Бибер пережил частичный паралич лица, из-за чего был вынужден переносить ряд концертов.