Хейли Бибер продемонстрировала идеальное вечернее платье (фото)

Знаменитость продолжает удивлять своими стильными и элегантными образами.

25-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальное вечернее платье. Снимками в новом образе дочь актера Стивена Болдвина поделилась на своей Instagram-странице.

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Звезда подиумов посетила ток-шоу Good Morning America в рамках продвижения своего нового бренда уходовой косметики Rhode. На публику жена Джастина Бибера вышла в невероятно эффектном вечернем образе. 25-летняя модель примерила облегающее бледно-розовое платье с вырезами, что идеально подчеркнуло фигуру Хейли.

Волосы знаменитости были распущены, а на лице пропагандистки здоровой кожи и естественной красоты был легкий вечерний макияж.

[ + – ] Хейли Бибер в новом образе

"Последние 24 часа были одними из самых безумных в моей жизни, но и самым насыщенным удивительным опытом. Спасибо моей замечательной команде @rhode… без вас я не могла бы этого сделать", — подписала карусель фото бизнесвумен.

[ + – ] Новый образ Хейли Бибер Фото: haileybieber

Напомним, 25-летняя Хейли Бибер вышла в свет в одном пиджаке на голое тело.

Также Фокус писал о проблемах в семье Хейли Бибер. Ее муж, известный канадский музыкант Джастин Бибер пережил частичный паралич лица, из-за чего был вынужден переносить ряд концертов.