Гейлі Бібер продемонструвала ідеальну вечірню сукню (фото)

Знаменитість продовжує вражати своїми стильними та елегантними образами.

25-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала ідеальну вечірню сукню. Знімками в новому образі донька актора Стівена Болдвіна поділилася на своїй Instagram-сторінці.

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Зірка подіумів відвідала ток-шоу Good Morning America у межах просування свого бренду доглядової косметики Rhode. На публіку дружина Джастіна Бібера вийшла в неймовірно ефектному вечірньому образі. 25-річна модель приміряла приталену блідо-рожеву сукню з вирізами, що ідеально підкреслило фігуру Гейлі.

Волосся знаменитості було розпущене, а на обличчі пропагандистки здорової шкіри та природної краси був легкий вечірній макіяж.

[ + – ] Гейлі Бібер у новому образі

"Останні 24 години були одним із найбожевільніших у моєму житті, але й найбільш насиченим дивовижним досвідом. Дякую моїй чудовій команді @rhode без вас я не могла би цього зробити", — підписала карусель фото бізнесвумен.

[ + – ] Новий образ Гейлі Бібер Фото: haileybieber

Нагадаємо, Гейлі Бібер вийшла у світ в одному піджаку на голе тіло.

Також Фокус писав про проблеми у родині Гейлі Бібер. Її чоловік, відомий канадський музикант Джастін Бібер пережив частковий параліч обличчя, через що був змушений переносити свої концерти.