Регина Тодоренко стала мамой во второй раз (фото)

Поклонники знаменитости разгадывают намеки Тодоренко и уверены, что она родила дочь.

32-летняя украинская телеведущая Регина Тодоренко, долгое время проживающая и работающая в РФ, стала мамой во второй раз. Об этом стало известно из телеграм-канала блогера.

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Бывшая ведущая шоу "Орел и решка" поделилась снимком с желтой детской коляской.

"Тренирую забытый навык. Уже многое забылось", — подписала фото знаменитость, которая воспитывает сына Михаила от российского певца Влада Топалова. Пара заключила брак в 2018 году.

Также телеведущая давала своим поклонникам несколько намеков.

Фото: Телеграм

Сначала Тодоренко написала в телеграм-канале, что в ее день рождения "родилась клубничная Луна". А потом рассказала, как объясняла своему сыну разницу между мальчиками и девочками. Поэтому подписчики Регины решили, что она родила девочку Луну в свой день рождения, 14 июня 2022.

Уроженка Одессы Регина Тодоренко активно молчит о войне в Украине и не называет Россию страной-агрессором. Блогер только призвала к миру во всем мире, а недавно покинула территорию РФ.

Напомним, Регина Тодоренко планировала рожать на острове Бали.

Также Фокус писал об обращении мамы Регины Тодоренко к своей звездной дочери. Женщина отметила, что их семья ждет возвращения Регины.