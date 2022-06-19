Регіна Тодоренко стала мамою вдруге (фото)

Прихильники знаменитості розгадують натяки Тодоренко та впевнені, що вона народила доньку.

32-річна українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка довгий час мешкає і працює в РФ, стала мамою вдруге. Про це стало відомо з телеграм-каналу блогерки.

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Колишня ведуча шоу "Орел і решка" поділилася знімком із жовтим дитячим візочком.

"Треную забуту навичку. Уже багато забулося", — підписала фото знаменитість, яка вже виховує сина Михайла від російського співака Влада Топалова. Пара одружилася у 2018 році.

Також телеведуча давала своїм прихильникам кілька натяків.

Фото: Телеграм

Спочатку Тодоренко написала в телеграм-каналі, що в її день народження "народилася полунична Луна". А згодом розповіла, як пояснювала своєму синові різницю між хлопчиками та дівчатками. То ж підписники Регіни вирішили, що вона народила дівчинку Луну у свій день народження.

Уродженка Одеси Регіна Тодоренко активно мовчить щодо війни в Україні та не називає Росію державою-агресором. Блогерка лише закликала до миру у всьому світі, а нещодавно покинула територію РФ,

Нагадаємо, Регіна Тодоренко планувала народжувати на острові Балі.

Також Фокус писав про звернення мами Регіни Тодоренко до своєї зіркової доньки. Жінка зазначила, що їхня родина чекає на повернення Регіни.