Совсем другой человек: Депп появился на концерте с гладко выбритым лицом

По мнению поклонников, теперь актер стал выглядеть моложе.

59-летний американский актер Джонни Депп, который сейчас активно занимается музыкой, немало удивил своих фанатов появлением на на Хельсинкском блюзовом фестивале в Финляндии, где выступил с 77-летним британским гитаристом Джеффом Беком. Перед публикой он предстал с гладко выбритым лицом, из-за чего многие сразу его не узнали, пишет Daily Mail.

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На сцене Джонни зажигал в белой рубашке с закатанными рукавами, так что на руках зхорошо были видны его многочисленные татуировки. Образ дополняли жилет, темно-серые джинсы и кепка, а также солнцезащитные очки.

Как известно, Депп и Бек, которые дружат с 2016 года, работают над совместным альбомом "18" с 2019-го. В будущую пластинку войдут оригинальные треки Деппа, а также широкий спектр каверов, затрагивающих все, от Celtic и Motown до Beach Boys и Killing Joke.

Фанаты актера по-разному восприняли его новый образ, поскольку раньше он был с бородкой и усами.

"Боже мой, он не выглядит правильно без бороды!", "Неееет, отрасти все обратно немедленно", "Пожалуйста, поменяйте и прическу", "Он выглядит намного моложе", "Он побрился для нового фильма, где играет французского короля Людовика XV", "Хорошо выглядишь, Джонни", – пишут в соцсетях.

После своего выступления в Хельсинки Депп опубликовал на странице в Instagram предупреждение о том, что мошенники создали несколько фейковых аккаунтов под его именем.

"Мне сообщили, что существуют поддельные аккаунты, выдающие себя за меня или людей, работающих со мной. У меня нет личных или побочных аккаунтов на каких-либо платформах. Это единственные страницы, которые ведут я и моя команда, где мы делимся новостями и общаемся: INSTAGRAM @Johnny Depp TIKTOK @Johnny Depp FACEBOOK @Johnny Depp DISCORD @Johnny Depp0854. Я прошу вас сохранять осторожность, поскольку кажется, что эти поддельные аккаунты могут быть безжалостными. Моя команда работает над решением проблемы. Спасибо за вашу постоянную поддержку и за то, что сообщили мне об этой проблеме! С любовью и уважением, JD X".

Фото: Скриншот

Ранее мы писали о том, что Депп может простить Эмбер Херд долг в $8,3 млн, которые она должна заплатить ему по решению суда, где проиграла по делу о клевете. Главное условие для такого шага – никакой апелляции. Однако, судя по последним заявлениям актрисы, она не намерена мириться с проигрышем. При этому у нее нет лишних денег для выплаты. Более того, ее даже заметили в стоковом магазине, где она вместе с сестрой рассматривала вешалки с дешевой одеждой.