Эмбер Херд заметили за покупкой одежды в стоковом магазине

Актриса испытывает финансовые трудности.

36-летняя американская актриса Эмбер Херд, проигравшая суд о клевете бывшему мужу Джонни Деппу и обязанная выплатить ему $8,3 млн, была замечена за покупками в дисконтной сети TJ Maxx в Бриджхэмптоне, куда приехала вместе со своей сестрой Уитни Энрикес, пишет TMZ.

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Сестры рассматривали вешалки с недорогой одеждой и оживленно обсуждали белые льняные штаны. Херд была в белой рубашке и мешковатых джинсах, а ее волосы были собраны в небрежный пучок.

По мнению очевидцев, появление Эмбер в таком магазине – признак того, что у актрисы все неважно с деньгами. Ранее адвокаты Херд заявляли, что у нее нет денег на то, чтобы выплатить присужденные присяжными деньги Деппу, а потом и она подтвердила это публично. О каких-то грядущих заработках речь тоже пока не идет, поскольку после проигрыша в суде у Эмбер, похоже, начинается процесс "отмены". Ее роль во второй части "Аквамена" урезана до 10 минут, а петиция с требованием и вовсе убрать ее из фильма набрала миллионы подписей.

В свою очередь адвокаты актера заявлии, что он может простить бывшей долг, если она не станет подавать против него апелляцию. Однако, судя по последним заявлениям Эмбер и новым обвинениям в сторону Деппа, останавливаться она не собирается.

Столкнувшись с проблемами в профессиональной карьере, Херд все же нашла в этом определенный позитив. По ее словам, положительная сторона того, что она не занята работой в данный момент, заключается в том, что теперь появилась возможность получать удовольствие от общения и времяпрепровождения с годовалой дочерью Уной.

Ранее мы писали о том, что Херд продолжает настаивать на том, что бывший муж избивал ее, параллельно признаваясь ему в любви. Кроме того, она пообещала таки пожертвовать $7 млн, полученных в качестве компенсации за развод с Деппом на благотворительность.