"Я дала обещание": Эмбер Херд заверила, что вернет старый долг

Актриса обещала пожертвовать деньги, которые ей в качестве компенсации после развода заплатил Джонни Депп, на благотворительность, однако до сих пор этого не сделала.

36-летняя актриса и бывшая жена голливудской суперзвезды Джонни Деппа, проигравшая ему в суде по делу о клевете, в программе "Сегодня" (Today) рассказала ее ведущей Саванне Гатри, что до сих пор намерена отдать на благотворительность $7 млн долларов, полученных в результате развода с Деппом в качестве компенсации несколько лет назад.

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Эти слова прозвучали после того, как Гатри поинтересовалась судьбой денег, которые Херд во всеуслышание обещала пожертвовать Американскому союзу гражданских свобод (ACLU) и на детскую больницу Лос-Анджелеса.

"Когда вы сказали "я пожертвовала", вы знаете, что все думают, что вы пожертвовали, а не пообещали. Вас поймали на лжи", – подчеркнула ведущая.

В свою очередь актриса прибегла к проверенной тактике запутанных ответов.

"Я дала обещание, и это обещание дается с течением времени по своей природе", – сказала гостья программы, дав понять, что все еще не отказалась от этой идеи и планирует выполнить обещание.

"Я не знаю, потому что я чувствую, что большая часть судебного процесса была предназначена для того, чтобы бросить тень на то, кто я как человек, мое доверие, чтобы назвать меня лжецом всеми возможными способами", – пожаловалась она.

Эмбер и Джонни достигли соглашения о разводе в размере $7 млн в августе 2016 года. В том же месяце актриса заявила, что вся сумма "была пожертвована", добавив: "Это сверх любых средств, которые я отдала в прошлом и буду продолжать отдавать в будущем". По ее словам, пожертвование должно было быть разделено между несколькими благотворительными организациями, но с "особым вниманием к прекращению насилия в отношении женщин", а также детской больнице Лос-Анджелеса, где Херд работала волонтером в течение предыдущих 10 лет.

"Я знаю, что эти организации найдут хорошее применение средствам, и с нетерпением жду возможности продолжать поддерживать их в будущем. Надеюсь, этот опыт приведет к позитивным изменениям в жизни людей, которые больше всего в этом нуждаются", – говорила она тогда.

Во время суда в Вирджинии главный операционный директор Американского союза гражданских свобод Теренс Догерти заявил, что получили от актрисы всего $1,3 млн. Когда к 2018 году платежи прекратились, ACLU обратился к Херд в 2019 году по поводу остальных денег, но та сослалась на финансовые трудности.

Согласно недавнему решению суда, Херд теперь еще должна выплатить Деппу свыше $8 млн, однако тот готов простить ей долг, если она не станет подавать апелляцию.

Напомним, Эмбер Херд обвинили в лжесвидетельстве, и теперь эксперты по правовым вопросам уверяют, что ей грозит новое расследование.