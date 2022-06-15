"Я дала обіцянку": Ембер Герд запевнила, що поверне старий борг

Акторка обіцяла пожертвувати гроші, які їй як компенсацію після розлучення заплатив Джонні Депп, на благодійність, проте досі цього не зробила.

36-річна акторка та колишня дружина голлівудської суперзірки Джонні Деппа, яка програла йому в суді у справі про наклеп, у програмі "Сьогодні" (Today) розповіла її ведучій Савані Гатрі, що досі має намір віддати на благодійність $7 млн доларів, отриманих унаслідок розлучення з Деппом як компенсацію кілька років тому.

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Ці слова прозвучали після того, як Гатрі поцікавилася долею грошей, які Герд пообіцяла пожертвувати Американському союзу громадянських свобод (ACLU) і на дитячу лікарню Лос-Анджелеса.

"Коли ви сказали "я пожертвувала", ви знаєте, що всі думають, що ви пожертвували, а не пообіцяли. Вас упіймали на брехні", — наголосила ведуча.

Зі свого боку, акторка вдалася до перевіреної тактики заплутаних відповідей.

"Я дала обіцянку, і ця обіцянка дається з часом за своєю природою", — сказала гостя програми, давши зрозуміти, що все ще не відмовилася від цієї ідеї та планує виконати обіцянку.

"Я не знаю, тому що я відчуваю, що більша частина судового процесу була призначена для того, щоб кинути тінь на те, хто я як людина, моя довіра, щоб назвати мене брехуном усіма можливими способами", — поскаржилася вона.

Ембер і Джонні досягли угоди про розлучення у розмірі $7 млн у серпні 2016 року. У тому ж місяці акторка заявила, що вся сума "була пожертвована", додавши: "Це більше ніж будь-які кошти, які я віддала в минулому і продовжуватиму віддавати в майбутньому". За її словами, пожертвування мало бути розділене між кількома благодійними організаціями, але з "особливою увагою до припинення насильства щодо жінок", а також дитячої лікарні Лос-Анджелеса, де Герд працювала волонтеркою упродовж попередніх 10 років.

"Я знаю, що ці організації знайдуть гарне застосування коштам, і з нетерпінням чекаю можливості продовжувати підтримувати їх у майбутньому. Сподіваюся, цей досвід призведе до позитивних змін у житті людей, які найбільше цього потребують", — говорила вона тоді.

Під час суду у Вірджинії головний операційний директор Американського союзу громадянських свобод Теренс Догерті заявив, що отримали від акторки всього $1,3 млн. Коли до 2018 року платежі припинилися, ACLU звернувся до Герд у 2019 році щодо інших грошей, але та послалася на фінансові проблеми.

Згідно з нещодавнім рішенням суду, Герд тепер ще має виплатити Деппу понад $8 млн, проте той готовий вибачити їй борг, якщо вона не подаватиме апеляцію.

Нагадаємо, Ембер Герд звинуватили у псевдосвідченні й тепер експерти з правових питань запевняють, що їй загрожує нове розслідування.