Ембер Герд помітили за придбанням одягу у стоковому магазині

Акторка зазнає фінансових труднощів.

36-річна американська акторка Ембер Герд, яка програла суд про наклеп колишньому чоловікові Джонні Деппу і зобов'язана виплатити йому $8,3 млн, помічена за покупками в дисконтній мережі TJ Maxx у Бриджхемптоні, куди приїхала разом зі своєю сестрою Вітні Енрікес.

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Сестри розглядали вішалки з недорогим одягом і жваво обговорювали білі лляні штани. Герд була в білій сорочці і мішкуватих джинсах, а її волосся зібране в недбалий пучок.

На думку очевидців, поява Ембер у такому магазині — ознака того, що в акторки все не так добре з грошима. Раніше адвокати Герд заявляли, що вона не має грошей на те, щоб виплатити присуджені присяжними гроші Деппу, а потім і вона підтвердила це публічно. Про якісь майбутні заробітки теж поки що не йдеться, оскільки після програшу в суді в Ембер, схоже, починається процес "скасування". Її роль у другій частині "Аквамена" урізана до 10 хвилин, а петиція з вимогою взагалі прибрати її з фільму набрала мільйони підписів.

Зі свого боку адвокати актора заявили, що він може пробачити колишній борг, якщо вона не подаватиме проти нього апеляцію. Проте, судячи з останніх заяв Ембер та нових звинувачень у бік Деппа, зупинятися вона не збирається.

Зіткнувшись із проблемами у професійній кар'єрі, Герд все ж таки знайшла в цьому певний позитив. За її словами, позитивна сторона того, що вона наразі не зайнята роботою, полягає в тому, що тепер з'явилася можливість отримувати задоволення від спілкування та проведення часу з однорічною дочкою Уною.

Раніше ми писали про те, що Герд продовжує наполягати на тому, що колишній чоловік бив її, паралельно зізнаючись йому в коханні. Крім того, вона пообіцяла таки пожертвувати $7 млн, отриманих як компенсацію за розлучення з Деппом на благодійність.