Ембер Герд знову заявила про те, що любить Джонні Деппа

Акторка ніяк не може визначитися у своєму ставленні до колишнього чоловіка.

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36-річна актриса Ембер Герд, яка програла суд Джонні Деппу і визнана винною у наклепі, досі любить колишнього чоловіка. Про це вона заявила телеведучій Савані Гантрі на шоу Today, яке виходить на каналі NBC.

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Знаменитість багато чого розповіла на камеру, зокрема розкрила глибоко особисті моменти. Наприклад, вона стверджує, що її почуття до Джонні, як і раніше, живі.

"Безумовно, я люблю його. Я любила його всім серцем і робила все, що могла, щоб полагодити глибоко зламані стосунки. І не змогла. В мене зовсім немає до нього негативних почуттів чи злості. Знаю, це, може, важко зрозуміти чи легко — якщо ви колись любили когось”, — відповіла Герд.

Ембер так і не приняла вердикт присяжних. Вона має на меті відстоювати свої свідчення "до самої смерті". Жінка впевнена, що мала мало шансів виграти процес, оскільки всі засідання транслювалися в соціальних мережах, а це означає, що навіть присяжним з найкращими намірами було б важко винести те рішення, яке було правильним за законом, а не виходячи з запитів публіки, в якій переважали фанати Деппа

Герд назвала суд "принизливим" і зізналася, що почувала себе "нижче за людину". Її правду ніхто не захотів почути, за що вона поплатилася програшем.

Під час цього інтерв'ю Ембер пообіцяла, що всі гроші, отримані як компенсація за розлучення з Деппом, а це — сім мільйонів доларів, витратить на благодійність. Нюанс у тому, що зробити це вона обіцяла ще кілька років тому, а під час судового процесу у Високому суді Лондона запевняла, що вже пожертвувала гроші. Однак тепер їй загрожує новий позов за лжесвідчення.

Раніше ми писали, що Ембер Герд накинулася на колишнього чоловіка з порцією нових звинувачень. Вона розкритикувала Джонні за публікацію відео в TikTok з 7,4 млн передплатників, яку той створив як подяку своїм шанувальникам, і заявила, що "права жінок знехтувані"