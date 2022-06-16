Ембер Герд знову заявила про те, що любить Джонні Деппа
Акторка ніяк не може визначитися у своєму ставленні до колишнього чоловіка.
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36-річна актриса Ембер Герд, яка програла суд Джонні Деппу і визнана винною у наклепі, досі любить колишнього чоловіка. Про це вона заявила телеведучій Савані Гантрі на шоу Today, яке виходить на каналі NBC.
Знаменитість багато чого розповіла на камеру, зокрема розкрила глибоко особисті моменти. Наприклад, вона стверджує, що її почуття до Джонні, як і раніше, живі.
"Безумовно, я люблю його. Я любила його всім серцем і робила все, що могла, щоб полагодити глибоко зламані стосунки. І не змогла. В мене зовсім немає до нього негативних почуттів чи злості. Знаю, це, може, важко зрозуміти чи легко — якщо ви колись любили когось”, — відповіла Герд.
Ембер так і не приняла вердикт присяжних. Вона має на меті відстоювати свої свідчення "до самої смерті". Жінка впевнена, що мала мало шансів виграти процес, оскільки всі засідання транслювалися в соціальних мережах, а це означає, що навіть присяжним з найкращими намірами було б важко винести те рішення, яке було правильним за законом, а не виходячи з запитів публіки, в якій переважали фанати Деппа
Герд назвала суд "принизливим" і зізналася, що почувала себе "нижче за людину". Її правду ніхто не захотів почути, за що вона поплатилася програшем.
Під час цього інтерв'ю Ембер пообіцяла, що всі гроші, отримані як компенсація за розлучення з Деппом, а це — сім мільйонів доларів, витратить на благодійність. Нюанс у тому, що зробити це вона обіцяла ще кілька років тому, а під час судового процесу у Високому суді Лондона запевняла, що вже пожертвувала гроші. Однак тепер їй загрожує новий позов за лжесвідчення.
Раніше ми писали, що Ембер Герд накинулася на колишнього чоловіка з порцією нових звинувачень. Вона розкритикувала Джонні за публікацію відео в TikTok з 7,4 млн передплатників, яку той створив як подяку своїм шанувальникам, і заявила, що "права жінок знехтувані"