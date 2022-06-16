Эмбер Херд снова заявила о том, что любит Джонни Деппа

Актриса никак не может определиться в своем отношении к бывшему супругу.

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36-летняя актриса Эмбер Херд, проигравшая суд Джонни Деппу и признанная виновной в клевете, до сих пор любит бывшего мужа. Об этом она заявила телеведущей Саванне Гантри на шоу Today, которое выходит на канале NBC.

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Знаменитость много чего рассказала на камеру, в том числе и раскрыла глубоко личные моменты. Например, она утверждает, что ее чувства к Джонни по-прежнему живы.

"Безусловно, я люблю его. Я любила его всем сердцем и делала все, что могла, чтобы починить глубоко сломанные отношения. И не смогла. У меня совсем нет к нему негативных чувств или злобы. Знаю, это, может быть, трудно понять или легко – если вы когда-нибудь любили кого-то", – отмптила Херд.

Эмбер так и не приняла вердикт присяжных. Она намерена отстаивать свои показания "до самой смерти". Женщина уверена, что у нее было мало шансов выиграть процесс, поскольку все заседания транслировались в социальных сетях, а это значит, что даже присяжным с самыми лучшими намерениями было бы трудно вынести то решение, которое было правильным по закону, а не исходя из запросов публики, в которой превалировали фанаты Деппа.

Херд назвала суд "унизительным" и призналась, что чувствовала себя "ниже человека". Ее правду никто не захотел услышать, за что она и поплатилась проигрышем.

Во время этого же интервью Эмбер пообещала, что все деньги, полученные в качестве компенсации за развод с Деппом, а это – семь миллионов долларов, потратит на благотворительность. Нюанс состоит в том, что сделать это она обещала еще несколько лет назад, а во время судебного процесса в Высоком суде Лондона уверяла, что уже пожертвовала деньги. Однако теперь ей грозит новый иск за лжесвидетельство.

Ранее мы писали о том, что Эмбер Херд набросилась на бывшего мужа с порцией новых обвинений. Она раскритиковала Джонни за публикацию видео в TikTok с 7,4 млн подписчиков, которую тот создал как благодарность своим поклонникам, и заявила, что "права женщин попраны"