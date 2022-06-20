Зовсім інша людина: Депп з'явився на концерті з гладко поголеним обличчям

На думку шанувальників, тепер актор здається молодшим.

59-річний американський актор Джонні Депп, який зараз активно займається музикою, чимало здивував своїх фанатів появою на Гельсінському блюзовому фестивалі у Фінляндії, де виступив із 77-річним британським гітаристом Джеффом Беком. Перед публікою він постав із гладко поголеним обличчям, через що багато хто відразу його не впізнав, пише Daily Mail.

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На сцені Джонні запалював у білій сорочці із закоченими рукавами, і на руках добре було видно його численні татуювання. Образ доповнювали жилет, темно-сірі джинси та кепка, а також сонцезахисні окуляри.

Як відомо, Депп і Бек, які товаришують із 2016 року, працюють над спільним альбомом "18" із 2019-го. У майбутню платівку увійдуть оригінальні треки Деппа, а також широкий спектр каверів, що зачіпають усе, від Celtic і Motown до Beach Boys і Killing Joke.

Фанати актора по-різному сприйняли його новий образ, оскільки раніше він був із борідкою та вусами.

"Боже мій, у нього неправильний вигляд без бороди!", "Нііііі, відрости все назад негайно", "Будь ласка, поміняйте й зачіску", "Він здається набагато молодшим", "Він поголився для нового фільму, де грає французького короля Людовіка XV", "Маєш гарний вигляд, Джонні", — пишуть у соцмережах.

Після свого виступу в Гельсінкі Депп опублікував на сторінці в Instagram попередження про те, що шахраї створили кілька фейкових облікових записів під його ім'ям.

"Мені повідомили, що існують підроблені акаунти, які видають себе за мене або людей, які працюють зі мною: INSTAGRAM @Johnny Depp TIKTOK @Johnny Depp FACEBOOK @Johnny Depp DISCORD @Johnny Depp0854.Я прошу вас зберігати обережність, оскільки здається, що ці підроблені акаунти можуть бути безжальними. Моя команда працює над вирішенням проблеми. Дякую за вашу постійну підтримку і за те, що повідомили мені про цю проблему! З любов'ю та повагою, JD X".

Фото: Скриншот

Раніше ми писали про те, що Депп може пробачити Ембер Герд борг у $8,3 млн, які вона має заплатити йому за рішенням суду, де програла в справі про наклеп. Головна умова для такого кроку — жодної апеляції. Проте, судячи з останніх заяв акторки, вона не має наміру миритися з програшем. При цьому вона не має зайвих грошей для виплати. Крім того, її навіть помітили в стоковому магазині, де вона разом із сестрою розглядала вішалки з дешевим одягом.