Пальчики оближешь: гороховый суп с галушками от Лизы Глинской

Суп получается очень вкусным и cытным.

Гороховый суп с галушками придаст совершенно новое прочтение привычному вкусу двух разных блюд. Как его приготовить, рассказала известная food-блогер, победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф", с отличием закончившая престижную кулинарную школу во Франции Le Cordon Bleu, Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Для приготовления такого супа (большая кастрюля) нам понадобится:

Вода – в зависимости от объема кастрюли;

500 г гороха колотого;

1 большая морковь;

2 средних луквицы;

400-500 г копченых ребер или 1 копченый куриный окорок;

3-4 картофелины;

Соль по вкусу;

Укроп свежий.

Для галушек:

1 куриное яйцо;

50 г сметаны;

60 г муки;

Соль.

Способ приготовления:

Горох для супа лучше приготовить с вечера: хорошо промыть и замочить в холодной воде. Тогда в супе он полностью разварится. Если времени на замачивание нет, то тогда добавить в горох чайную ложку пищевой соды, залить крутым кипятком и оставить на 15-20 минут, после чего промыть его хорошо.

Подготовленный горох залить холодной водой, добавить целую морковь, соль по вкусу. Когда все закипит, варить на слабом огне, снимая пену.

Затем добавляем в суп ребрышки или разобранный и нарезанный на небольшие кусочки окорок, а также мелко накрошенный лук и варим около 30-40 минут.

Далее идет очередь картофеля. Нарезанный кубиками, добавляем его в суп и варим до готовности картофеля.

Сварившуюся морковь нужно достать, остудить, натереть на мелкой терке и снова отправить в кастрюлю.

Следующий шаг – галушки. Для их приготовления смешиваем все составляющие, и когда тесто готово – маленькой ложкой "откусываем" их и отправляем в суп. Варим еще около трех минут, чтобы все галушки всплыли на поверхность.

В самом конце варки добавить мелко нарезанный укроп и, при желании, досолить.

Напомним, как приготовить идеальный куриный бульон. Мало кто знает, но его главнй секрет – видавшая виды курица с синеватым оттенком кожи, а не холеные магазинные тушки бройлеров. Мы также рассказывали, как сварить крем-супа из чечевицы и кинзы.