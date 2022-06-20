Пальчики оближешь: гороховый суп с галушками от Лизы Глинской
Суп получается очень вкусным и cытным.
Гороховый суп с галушками придаст совершенно новое прочтение привычному вкусу двух разных блюд. Как его приготовить, рассказала известная food-блогер, победительница второго сезона кулинарного проекта "Мастер Шеф", с отличием закончившая престижную кулинарную школу во Франции Le Cordon Bleu, Лиза Глинская на своей странице в Instagram.
Для приготовления такого супа (большая кастрюля) нам понадобится:
- Вода – в зависимости от объема кастрюли;
- 500 г гороха колотого;
- 1 большая морковь;
- 2 средних луквицы;
- 400-500 г копченых ребер или 1 копченый куриный окорок;
- 3-4 картофелины;
- Соль по вкусу;
- Укроп свежий.
Для галушек:
- 1 куриное яйцо;
- 50 г сметаны;
- 60 г муки;
- Соль.
Способ приготовления:
Горох для супа лучше приготовить с вечера: хорошо промыть и замочить в холодной воде. Тогда в супе он полностью разварится. Если времени на замачивание нет, то тогда добавить в горох чайную ложку пищевой соды, залить крутым кипятком и оставить на 15-20 минут, после чего промыть его хорошо.
Подготовленный горох залить холодной водой, добавить целую морковь, соль по вкусу. Когда все закипит, варить на слабом огне, снимая пену.
Затем добавляем в суп ребрышки или разобранный и нарезанный на небольшие кусочки окорок, а также мелко накрошенный лук и варим около 30-40 минут.
Далее идет очередь картофеля. Нарезанный кубиками, добавляем его в суп и варим до готовности картофеля.
Сварившуюся морковь нужно достать, остудить, натереть на мелкой терке и снова отправить в кастрюлю.
Следующий шаг – галушки. Для их приготовления смешиваем все составляющие, и когда тесто готово – маленькой ложкой "откусываем" их и отправляем в суп. Варим еще около трех минут, чтобы все галушки всплыли на поверхность.
В самом конце варки добавить мелко нарезанный укроп и, при желании, досолить.
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