Пальчики оближеш: гороховий суп із галушками від Лізи Глінської

Суп виходить дуже смачним і ситним.

Гороховий суп із галушками додасть нове прочитання звичному смаку двох різних страв. Як його приготувати, розповіла відома food-блогерка, переможниця другого сезону кулінарного проекту "Майстер Шеф", яка з відзнакою закінчила престижну кулінарну школу у Франції Le Cordon Bleu, Ліза Глінська на своїй сторінці в Instagram.

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Для приготування такого супу (велика каструля) нам знадобиться:

Вода — залежно від об'єму каструлі;

500 гр. гороху колотого;

1 велика морквина;

2 середні цибулини;

400-500 гр. копчених ребер або 1 копчений курячий окіст;

3-4 картоплини;

сіль до смаку;

кріп свіжий.

Для галушок:

1 куряче яйце;

50 гр. сметани;

60 гр. борошна;

сіль.

Спосіб приготування:

Горох для супу краще приготувати звечора: добре промити та замочити в холодній воді. Тоді в супі він повністю розвариться. Якщо часу на замочування немає, тоді додати в горох чайну ложку харчової соди, залити окропом і залишити на 15-20 хвилин, після чого добре його промити.

Підготовлений горох залити холодною водою, додати цілу моркву, сіль до смаку. Коли все закипить, варити на слабкому вогні, знімаючи піну.

Потім додаємо в суп реберця або розібраний і нарізаний на невеликі шматочки окіст, а також дрібно накришену цибулю і варимо близько 30-40 хвилин.

Далі йде черга картоплі. Нарізану кубиками, додаємо її в суп і варимо до готовності картоплі.

Моркву, що зварилася, потрібно дістати, остудити, натерти на дрібній тертці й знову відправити в каструлю.

Наступний крок — галушки. Для їхнього приготування змішуємо всі складові і, коли тісто готове, маленькою ложкою "відкушуємо" їх і відправляємо в суп. Варимо ще близько трьох хвилин, щоб усі галушки спливли на поверхню.

Наприкінці варіння додати дрібно нарізаний кріп і, за бажання, досолити.

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