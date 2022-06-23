Мастер Дженнифер Лопес показал идеальный маникюр со стразами

Маникюр, который Джей Ло продемонстрировала на недавнем концерте, почти затмил ее помолвочное кольцо от Бена Аффлека

Дженнифер Лопес, появляясь на публике, всегда выглядит безупречно, а ее образ продуман до мелочей. Неудивительно, что маникюр ей делает настоящий мастер Том Бачик. Он и поделился в соцсетях своим новым шедевром со стразами. Надо отметить – стразы в нейл-арте в трендах лета 2022.

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Среди его клиентов Камила Кабельо, Селена Гомес и Никола Пельтц. Именно Бачик делал ей маникюр для ее шикарной свадьбы с Бруклином Бекхэмом.

Но Джей Ло остается его любимой клиенткой. Ее образы появляются в Instagram Бачика с завидным постоянством.

И последний раз дизайн мастер создавал для важного события – концерта. Так что нейл-арт был выбран впечатляющий – длинные заостренные ногти-стилеты, покрытые стразами.

[ + – ] Маникюр Джей Ло от Тома Бачика Фото: Instagram tombachik

Том Бачик назвал дизайн "алмазные капли". Использовал для него гелевые накладные типсы, которые накрасил нюдовым лаком и вручную покрыл стразами, приклеивая каждый в отдельности. Потом все это великолепие оказалось на ногтях поп-дивы.

И маникюр почти затмил ее огромное помолвочное кольцо с зеленым бриллиантом от жениха Бена Аффлека.

Этот последний маникюр от Лопес — лишь один из трендов нейл-арта, который, по мнению экспертов, будет в топе в этом году.

Ранее Дженнифер Лопес показывала изысканный френч с маленькими цветочками, который Бачик создал для нее ранее.

И особенный маникюр с инициалами Бена Аффлека и золотистыми акцентами.