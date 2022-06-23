Майстер Дженніфер Лопес показав ідеальний манікюр зі стразами

Манікюр, який Джей Ло продемонструвала на недавньому концерті, майже затьмарив її обручку від Бена Аффлека.

Дженніфер Лопес, з'являючись на публіці, завжди має бездоганний вигляд, а її образ продуманий до дрібниць. Не дивно, що манікюр їй робить справжній майстер Том Бачик. Він і поділився в соцмережах своїм новим шедевром зі стразами. Слід зазначити — стрази в нейл-арті у трендах літа 2022 року.

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Серед його клієнтів Каміла Кабейо, Селена Гомес і Нікола Пельтц. Саме Бачик робив їй манікюр для розкішного весілля з Брукліном Бекхемом.

Але Джей Ло залишається його улюбленою клієнткою. Її образи з'являються в Instagram Бачика із на диво регулярно.

І востаннє майстер створював дизайн для важливої події — концерту. Так що нейл-арт був обраний вражаючий — довгі гострі нігті-стилети, вкриті стразами.

[ + – ] Манікюр Джей Ло від Тома Бачика Фото: Instagram tombachik

Том Бачик назвав дизайн "алмазні краплі". Використовував для нього гелеві накладні типси, які нафарбував нюдовим лаком і вручну покрив стразами, приклеюючи кожен окремо. Потім вся ця пишнота виявилася на нігтях попдіви.

І манікюр майже затьмарив її величезну обручку із зеленим діамантом від нареченого Бена Аффлека.

Цей останній манікюр від Лопес — лише один із трендів нейл-арту, який, на думку експертів, буде цьогоріч у топі.

Раніше Дженніфер Лопес показувала вишуканий френч із маленькими квіточками, який Бачик створив для неї раніше.

І особливий манікюр із ініціалами Бена Аффлека та золотистими акцентами.