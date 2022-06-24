Остановите войну в Украине: российская группа Little Big представила очень смелый клип

Музыканты высмеяли политику РФ и показали результаты пропаганды.

Российская панк-рэйв группа Little Big представила видеоклип на новую антивоенную песню Genration Cancelletion ("Поколение отмены"), в котором за 127 секунд показала всю правду о войне и влиянии пропаганды, показав, как люди ведутся на все, что им "вливает" в головы телевизор. Всего за шесть часов после публикации на YouTube его посмотрели свыше 318 тысяч человек, поставив 75 тысяч лайков.

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"Война не окончена. Остановите войну в Украине. Остановите войны во всем мире. Никто не заслуживает войны", – говорится в подписи к клипу. Песню сами авторы назвали "антивоенным манифестом".

Сценарий и стиль нового видео группы отсылает к работе американского музыканта Moby In This Cold Place, выпущенной в 2017 году.

Клип Little Big сделан с соблюдением всех традиций эпатажа: тут и голый Илья Прусикин с гитарой, и иносказания, и режущая в глаза правда. Тут можно увидеть кадры, где ракеты разрушают жилые дома, но неизвестно, взяты ли они из хроник российско-украинской войны или где-то еще.

После выхода новой работы фронтмен коллектива Илья Прусикин сделал заявление:

"Мы обожаем свою страну, но мы полностью не согласны с войной в Украине, более того мы верим, что любая война неприемлема. Мы осуждаем действия российского правительства, а также нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды, что мы решили бросить все и уехать из страны". Известно, что музыканты улетели в США и сейчас базируются в Лос-Анджелесе.

Ранее Little Big обозначили свою позицию против войны в Украине, разместив в Instagram 24 февраля пост No War (Нет Войне), а затем опубликовав фото в футболках с такой же подписью на желто-голубом фоне.

Поклонники группы отреагировали на смелый клип многочисленными комментариями.

"Давно не было ничего свежего и вот наконец особая песня с клипом который имеет смысл. Что тут еще сказать, молодцы Little big", "Природа настолько очистилась, что в творчество little big вернулся смысл", "Уже четвертый раз пересматриваю. Это просто невероятно, как в 2 минуты можно уместить столько смысла. Для меня в настоящий момент это ваше лучшее произведение. Браво и огромное спасибо, что сделали это!", "У меня за окном воет сирена воздушной тревоги, но я пятый раз смотрю клип, возможно, это первая песня этой группы, которую я дослушал до конца", "За две минуты передать всю суть, того, что сейчас происходит в мире. Ваша команда очень постаралась. Очень хорошая работа", "Просто спасибо, в этом клипе отражено все, что сидит у меня в голове уже столько времени, как же приятно осознавать, что ты не одинока в этом безумии, которое происходит вокруг и еще очень много здравомыслящих людей", – пишут под видео.

Напомним, группа "Ногу Свело!" также представила антивоенный клип, а затем записала песню "Украина".