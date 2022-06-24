Зупиніть війну в Україні: російський гурт Little Big представив дуже сміливий кліп

Музиканти висміяли політику РФ та показали результати пропаганди.

Російський панк-рейв гурт Little Big представив відеокліп на нову антивоєнну пісню Genration Cancelletion ("Покоління скасування"), в якому за 127 секунд показала всю правду про війну і вплив пропаганди, показавши, як люди ведуться на все, що їм "вливає" в голову телевізор. За шість годин після публікації на YouTube його переглянули понад 318 тисяч людей, поставивши 75 тисяч лайків.

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"Війна не закінчена. Зупиніть війну в Україні. Зупиніть війни у всьому світі. Ніхто не заслуговує на війну", – йдеться у підписі до кліпу. Пісню самі автори назвали "антивоєнним маніфестом".

Сценарій та стиль нового відео гурту відсилає до роботи американського музиканта Moby In This Cold Place, випущеної у 2017 році.

Кліп Little Big зроблений з дотриманням всіх традицій епатажу: тут і голий Ілля Прусікін з гітарою, і алегорія, і правда, що ріже в очі. Тут можна побачити кадри, де ракети руйнують житлові будинки, але невідомо, чи вони взяті з хронік російсько-української війни, чи десь ще.

Після виходу нової роботи фронтмен колективу Ілля Прусікін зробив заяву:

"Ми обожнюємо свою країну, але ми повністю не згодні з війною в Україні, навіть ми віримо, що будь-яка війна неприйнятна. Ми засуджуємо дії російського уряду, а також нам настільки огидна машина російської військової пропаганди, що ми вирішили кинути все і виїхати з країни". Відомо, що музиканти відлетіли до США і зараз базуються в Лос-Анджелесі.

Раніше Little Big позначили свою позицію проти війни в Україні, розмістивши в Instagram 24 лютого пост No War (Немає Війні), а потім опублікувавши фото у футболках з таким самим підписом на жовто-блакитному тлі.

Шанувальники гурту відреагували на сміливий кліп численними коментарями.

"Давно не було нічого свіжого і ось нарешті особлива пісня з кліпом, який має сенс. Що тут ще сказати, молодці Little big", "Природа настільки очистилася, що в творчість little big повернувся сенс", "Вже вчетверте переглядаю. Це просто неймовірно, як у 2 хвилини можна вмістити стільки сенсу. Для мене зараз це ваш найкращий трек. Браво і величезне спасибі, що зробили це!", "У мене за вікном виє сирена повітряної тривоги, але я вп'яте дивлюся кліп, можливо, це перша пісня цього гурту, яку я дослухав до кінця", "За дві хвилини передати всю суть, того, що зараз відбувається у світі. Ваша команда дуже постаралася. Дуже хороша робота", "Просто спасибі, у цьому кліпі зображено все, що сидить у мене в голові вже стільки часу, як приємно усвідомлювати, що ти не самотня в цьому божевілля, яке відбувається навколо і ще дуже багато розсудливих людей", — пишуть під відео.

Нагадаємо, гурт "Ногу Свело!" також представила антивоєнний кліп, а потім записала пісню "Україна".