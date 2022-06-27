10-летний сын Бена Аффлека попал в ДТП на папином Lamborghini (видео)

Любящий отец позволил сесть мальчику за руль суперкара и тот врезался в BMW

10-летний сын Бена Аффлека попал в аварию. Актер позволил Сэмюэлю сесть за руль, но поездка вышла недолгой – мальчик въехал в BMW. На заднем сидении в этот момент сидела Дженнифер Лопес. Об этом сообщает TMZ.

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Представитель Аффлека уже заявил, что повреждений нет и никто не получил травм. Отмечается, что Сэмюэл сдавал задом и врезался в припаркованный позади него BMW.

[ + – ] Видео инцидента

На видео инцидента, видно, как задняя пассажирская сторона Lamborghini соприкасается с передней частью BMW, в то время как Сэмюэл сидел на водительском сиденье с открытой дверью, а Аффлек находился между дверью и кузовом, а Дженнифер Лопес сидела позади Сэмюэля с водительской стороны.

Рядом стоял человек, который оказался представителем дилерского центра.

[ + – ] Сэмюэл у Lamborghini Фото: tmz

После того, как машины столкнулись, Аффлек наклонился к Lamborghini, а затем пошел назад, чтобы посмотреть на точку столкновения, после чего Сэмюэл вышел из машины.

Дженнифер Лопес, Бен Аффлек и его сын приехали в дилерский центр 777 Exotics для того, чтобы выбрать новую машину, сотрудник уже рассказал прессе, что никакого ДТП по сути не было.

"Когда Сэмюэл сел в машину, ее дернуло вперед и назад. У нас небольшой участок, и машины стоят близко. Все в порядке! Они не расстроились, продолжили осматривать машины, мы с радостью ждем их снова. Аффлек любит машины, мы надеемся на его возвращение", — заявил сотрудник.

[ + – ] Дженнифер Лопес, Бен Аффлек и Сэмюэл Фото: tmz [ + – ] Бен Аффлек и Сэмюэл у Lamborghini Фото: tmz

Напомним, Сэмюэл – младший ребенок Бена Аффлека и его бывшей жены Дженнифер Гарнер. У них также есть дочери Вайолет, 16 лет, и Серафина, 13 лет.

У детей Бена хорошие отношения с Дженнифер Лопес. Они часто проводят время вместе.

Напомним, ранее Бен и Джей Ло были помолвлены, но потом расстались незадолго до свадьбы. Сейчас пара снова вместе и уже купила шикарный особняк в Лос-Анджелесе, рассчитанный на то, чтобы разместить с комфортом всех детей. Ведь кроме троицы Аффлека, место требуется еще и для двойняшек Лопес – Эмми и Макса.

К слову, на днях оказалось, что дочь Дженнифер Лопес считает себя небинарной персоной.