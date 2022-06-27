10-річний син Бена Аффлека потрапив у ДТП на татовому Lamborghini (відео)

Люблячий батько дозволив сісти хлопчику за кермо суперкара і той врізався у BMW

10-річний син Бена Аффлека потрапив до аварії. Актор дозволив Семюелю сісти за кермо, але поїздка вийшла недовгою — хлопчик в'їхав у BMW. На задньому сидінні сиділа Дженніфер Лопес. Про це повідомляє TMZ.

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Представник Аффлека вже заявив, що пошкоджень немає, і ніхто не отримав травм. Семюел здавав задом і врізався в припаркований позаду нього BMW.

[ + – ] Відео інциденту

На відео інциденту, видно, як задня пасажирська сторона Lamborghini стикається з передньою частиною BMW тоді, як Семюел сидів на сидінні водія з відкритими дверима, а Аффлек знаходився між дверима і кузовом, а Дженніфер Лопес сиділа позаду Семюеля з водійського боку.

Поруч стояла людина, яка виявилася представником дилерського центру.

[ + – ] Семюел у Lamborghini Фото: tmz

Після того, як машини зіткнулися, Аффлек нахилився до Lamborghini, а потім пішов назад, щоб подивитися на точку зіткнення, після чого Семюел вийшов із машини.

Дженніфер Лопес, Бен Аффлек та його син приїхали до дилерського центру 777 Exotics для того, щоб вибрати нову машину, співробітник уже розповів пресі, що жодної ДТП по суті не було.

"Коли Семюел сів у машину, її смикнуло вперед і назад. У нас невелика ділянка, і машини стоять близько. Все в порядку! Вони не засмутилися, продовжили оглядати машини, ми з радістю чекаємо їх знову. Аффлек любить машини, ми сподіваємося на його повернення", — заявив співробітник.

[ + – ] Дженніфер Лопес, Бен Аффлек та Семюел Фото: tmz [ + – ] Бен Аффлек і Семюел у Lamborghini Фото: tmz

Нагадаємо, Семюел — молодша дитина Бена Аффлека та його колишньої дружини Дженніфер Гарнер. Вони також мають дочки Вайолет, 16 років, і Серафіна, 13 років.

У дітей Бена добрі стосунки з Дженніфер Лопес. Вони часто проводять час разом.

Нагадаємо, раніше Бен і Джей Ло були заручені, але потім розлучилися незадовго до весілля. Зараз пара знову разом і вже купила шикарний особняк у Лос-Анджелесі, розрахований на те, щоб розмістити комфорт всіх дітей. Адже крім трійці Аффлека, місце потрібно ще й для двійнят Лопес — Еммі та Макса.

До речі, днями виявилось, що дочка Дженніфер Лопес вважає себе небінарною персоною.